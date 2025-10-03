Olvídate de las papelerías, WhatsApp tiene su propio escáner para enviar documentos en formato PDF

Cómo escanear un documento desde WhatsApp

Escanear un documento desde WhatsApp es muy sencillo e implica pocos pasos para realizarlo. Solo debes seguir el siguiente procedimiento:

1. Ubica el documento que quieras escanear.

2. Ingresa a tu aplicación de WhatsApp y abre el chat de la persona a quien deseas enviar el archivo.

3. Da clic en el ícono del clip, en la barra inferior de escritura del mensaje. Al realizarlo, se desplegará un menú con diferentes aplicaciones y funciones disponibles.

4. Presiona la opción de ‘Documento’, y abrirá una ventana con tres opciones: a) Buscar documentos; b) Seleccionar de la galería; y c) Escanear documento. Elige la última opción.

5. La pantalla se actualizará con la función de cámara de tu celular. Tienes dos opciones para realizar esta acción de escáner: realizar una captura manual o automática. WhatsApp tiene activada de forma predeterminada la segunda opción, y la foto se toma en menos de 5 segundos.

6. Toma la captura del documento, que deberá ser ubicado en el recuadro azul de la aplicación. Posteriormente, la pantalla se actualizará con la imagen escaneada.

7. Edita lo que requieras del documento. WhatsApp cuenta con diferentes funciones como filtros para adaptar la imagen, recortar y rotar la imagen, y opción de limpieza. También está la función inteligente, que adecúa de manera automática la captura, y la opción de agregar más “hojas” o fotografías al documento.

8. Una vez finalizado el proceso de edición, da clic en ‘Siguiente’, y convertirá la fotografía en un archivo PDF adjunto en el chat, el cual puedes compartir al presionar el botón de ‘Enviar’ en el teclado.

Y así ya estará disponible el archivo escaneado en el chat.

Consejos prácticos para mejorar tus documentos

WhatsApp no es una fotocopiadora, por lo que puede que la calidad no sea equiparable a acudir a un centro de escáner, pero sí puede ayudarte en un trámite rápido. Para mejorar la legibilidad de los documentos que escanees, ten en cuenta los siguientes puntos:

- Organiza los documentos antes de enviar, de preferencia en una superficie plana para que no se produzcan arrugas que puedan perjudicar la imagen.

- Cuida la iluminación. La función de escáner de WhatsApp no activa el flash del teléfono, así que procura que el entorno tenga la suficiente luz posible, y no se noten las sombras al realizar la captura.

- Si realizas diferentes fotografías de un mismo documento, borra las que no vayas a ocupar, ya que se guardan en el sistema de edición, antes de enviar.

- Prueba las funciones para mejorar la calidad del documento, como editar el tamaño y el color.

- Revisa las páginas antes de pasar a convertir el archivo, para asegurarte que esté correcto al momento de enviar.

WhatsApp Business agregará una función para facilitar las transacciones

Recientemente, Meta informó que a finales de 2025 WhatsApp Business agregaría una función que pretende eficientar los procesos de intercambio comercial: poder compartir la Clave Bancaria Estándarizada (CLABE) sin necesidad de salir del chat.

De acuerdo con Kantar, 69% de los mexicanos prefiere mensajear con un negocio sobre otras formas de contacto, y agregar el envío de CLABE facilita seguir optando este canal sin que exista errores.

Esto no significa que WhatsApp podrá procesar pagos en el país, como ya sucede en otros sitios como Brasil e India con WhatsApp Pay; sino que facilitará compartir el dato de CLABE de manera directa, ya que aparecerá en un formato especial dentro del mensaje, como una tarjeta o bloque de información.