Tecnología

Adiós copiar a mano: WhatsApp Business agregará CLABE en mensajes

Mientras que WhatsApp Pay aún no llega a México, ahora los negocios podrán compartir su CLABE directamente en el chat, agilizando transferencias bancarias.
jue 04 septiembre 2025 04:30 PM
WhatsApp Business hará más fácil a los negocios compartir su CLABE con los compradores
El evento puso foco en el papel transformador de la inteligencia artificial (IA).

En el marco del WhatsApp Business Summit México 2025, la compañía perteneciente a Meta anunció que hacia finales de año la aplicación contará con una nueva función que promete revolucionar la interacción entre negocios y consumidores: transmitir la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) sin necesidad de salir del chat.

De acuerdo con un estudio realizado por Kantar, a solicitud de Meta, esta solución responde al hecho de que 69% de los mexicanos prefiere mensajear con un negocio sobre otras formas de contacto y agregar el envío de CLABE facilitaría que puedan seguir optando por este canal y transmitir información bancaria sin márgenes de error.

Marco Casarín, director general de Meta en Mexico, aclaró que la compañía no procesará pagos directamente, a diferencia de lo que sí ocurre en Brasil e India, donde existe WhatsApp Pay.

Esta restricción tiene detrás razones regulatorias. En México, los pagos electrónicos y transferencias están reguladas por el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Cualquier servicio que procese pagos debe cumplir con la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

De manera sencilla, si WhatsApp quisiera funcionar de esta forma en el país tendría que asociarse con bancos u operar como fintech. La empresa declaró que quiere traer WhatsApp Pay a México, pero hasta el momento no hay una pista clara de cuándo ni cómo sucederá.

Mientras tanto, su alternativa es permitir que los negocios compartan la CLABE directamente en los chats, como paso intermedio para facilitar pagos.

Cuando un negocio quiere enviar su CLABE, WhatsApp Business permitirá que esta información aparezca en un formato especial dentro del mensaje. No será un simple texto plano, sino una tarjeta o bloque de información.

Mensajería impulsada por la IA y otras novedades

El evento también puso foco en el papel transformador de la inteligencia artificial (IA). “Estamos construyendo las bases para la nueva era de la mensajería empresarial, que será impulsada por IA… El potencial es enorme… 61% de los mexicanos dicen que las respuestas de un asistente de IA son muy útiles”, declaró Casarín.

Entre las iniciativas presentadas están:

-Agentes de IA 24/7 que responden dudas de clientes. Esta tecnología está a prueba en chats de Messenger y WhatsApp en algunos países, incluído México y permite a los clientes interactuar directamente en la publicidad, hacer preguntas sobre productos, recibir recomendaciones personalizadas o incluso concretar ventas sin salir de la aplicación. Meta también está desarrollando formas de sumar estas IA’s empresariales directamente en sitios web de comercio electrónico, para que los clientes puedan integrar la misma tecnología de IA que están usando WhatsApp a su sitio web para brindar recomendaciones de producto o facilitar ventas. Estas herramientas actualmente están en fase de prueba solo en Estados Unidos.

-Integración multicanal fluida, desde redes sociales hasta sitios de e-commerce, con capacidades de voz que permiten escribir o hablar con la IA.

-Próximamente, las empresas contarán con funciones de personalización, análisis de rendimiento y nuevas herramientas para probar y entrenar su IA. Estas herramientas pueden mejorar las respuestas futuras de la IA al proporcionar sugerencias sobre información faltante.

-Uso responsable de IA, con controles y salvaguardas desde el diseño: los usuarios pueden bloquear o eliminar un negocio si así lo desean.

WhatsApp también ampliará sus capacidades para empresas, que podrán recibir llamadas directamente en la app, y en el futuro incluso iniciar llamadas o videollamadas con clientes.

También incorporarán campañas centralizadas, que permitirán manejar estrategias de marketing para WhatsApp, Facebook e Instagram desde un solo lugar en el Administrador de Anuncios.

Además, en la pestaña Novedades, que de acuerdo con la compañía es visitada por 1,500 millones de personas al día, ahora las empresas pueden ofrecer suscripciones a contenido exclusivo en Canales, promocionar dichos canales o crear anuncios visibles en los Estados de WhatsApp, herramientas que ya se están desplegando gradualmente en México.

Meta confía en que su ecosistema se convierta en un puente natural entre consumidores y negocios.

“La ventaja de WhatsApp es que democratiza la tecnología: cualquier empresa, desde un emprendedor hasta una corporación, puede usarla para conectar con sus clientes de forma más auténtica y conveniente”, destacó Marco Casarín.

