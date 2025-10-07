Las Mega Ofertas de Amazon Prime de octubre ya están aquí con descuentos de hasta 50% en varios productos

¿Cuándo son las megaofertas de Amazon?

Los miembros de Amazon Prime podrán acceder a los descuentos a través de la plataforma electrónica los días 7 y 8 de octubre, en donde podrán encontrar ofertas de hasta 55%.

“En Amazon nos encanta consentirlos con ofertas sensacionales porque su elección de comprar aquí es el mayor regalo para nosotros, queremos que cada clic les traiga la emoción de encontrar ese producto especial que hará su experiencia de compra aún más memorable”, detalla en la página oficial, Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.

Megaofertas en Amazon

Hasta 55% de descuento en dispositivos Amazon

Hasta 50% de descuento + 12 MSI en productos de belleza y cuidado personal

Hasta 45% de descuento + 15 MSI en cómputo y accesorios

Hasta 45% de descuento + 15 MSI en celulares y accesorios

Hasta 45% de descuento + 15 MSI en audífonos, bocinas y accesorios

Hasta 45% de descuento + 15 MSI en electrónicos

Hasta 45% de descuento + 12 MSI en muebles

Hasta 45% de descuento en juegos y juguetes

Hasta 40% de descuento + 15 MSI en pantallas y accesorios

Hasta 40% de descuento en moda y accesorios

Hasta 40% de descuento en calzado

Hasta 40% de descuento en equipaje

Hasta 40% de descuento en mascotas

Hasta 40% de descuento en productos para la cocina

Hasta 40% de descuento en automotriz

Hasta 35% de descuento + 15 MSI en cámaras y accesorios

Hasta 35% de descuento + 12 MSI en artículos para el hogar

Hasta 35% de descuento en libros

Hasta 35% de descuento + 12 MSI en videojuegos

Hasta 30% de descuento en despensa como alimentos y bebidas

Hasta 30% de descuento + 12 MSI en cervezas, vinos y licores.

Hecho en México presente en Amazon

Además, las personas que así lo deseen podrán apoyar a pequeñas y medianas empresas (MiPymes) mexicanas que forman parte del evento y que ofertarán 20% de descuentos en sus productos. Éstas serán identificadas con el distintivo "Pequeñas Empresas" o usando el filtro especial en amazon.com.mx/pymes , así como productos locales en la tienda oficial de Hecho en México .

Promociones bancarias

Para conocer todas las ofertas, da click en el siguiente enlace https://www.amazon.com.mx/ Las ofertas solo están disponibles para suscriptores Prime.

Hasta 20% adicional de descuento al pagar con las siguientes tarjetas bancarias:

BBVA

BanamexBanorte

HSBC

American Exprés

NU

Invex Banco

Scotiabank

Afirme