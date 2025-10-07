Las Mega Ofertas de Amazon Prime de octubre ya están aquí con descuentos de hasta 50% en varios productos

La empresa tecnológica Amazon lanza Las Mega Ofertas de Amazon Prime, una serie de ofertas en productos de belleza, electrónicos, moda, hogar, juguetes y demás y sin costo de envío en las entregas, de acuerdo con la plataforma con presencia en México. Estos son los días previstos y los porcentajes de descuento.
Las Mega Ofertas de Amazon Prime, esto es lo que debes saber
¿Cuándo son las megaofertas de Amazon?
Los miembros de Amazon Prime podrán acceder a los descuentos a través de la plataforma electrónica los días 7 y 8 de octubre, en donde podrán encontrar ofertas de hasta 55%.
“En Amazon nos encanta consentirlos con ofertas sensacionales porque su elección de comprar aquí es el mayor regalo para nosotros, queremos que cada clic les traiga la emoción de encontrar ese producto especial que hará su experiencia de compra aún más memorable”, detalla en la página oficial, Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.
Megaofertas en Amazon
- Hasta 55% de descuento en dispositivos Amazon
- Hasta 50% de descuento + 12 MSI en productos de belleza y cuidado personal
- Hasta 45% de descuento + 15 MSI en cómputo y accesorios
- Hasta 45% de descuento + 15 MSI en celulares y accesorios
- Hasta 45% de descuento + 15 MSI en audífonos, bocinas y accesorios
- Hasta 45% de descuento + 15 MSI en electrónicos
- Hasta 45% de descuento + 12 MSI en muebles
- Hasta 45% de descuento en juegos y juguetes
- Hasta 40% de descuento + 15 MSI en pantallas y accesorios
- Hasta 40% de descuento en moda y accesorios
- Hasta 40% de descuento en calzado
- Hasta 40% de descuento en equipaje
- Hasta 40% de descuento en mascotas
- Hasta 40% de descuento en productos para la cocina
- Hasta 40% de descuento en automotriz
- Hasta 35% de descuento + 15 MSI en cámaras y accesorios
- Hasta 35% de descuento + 12 MSI en artículos para el hogar
- Hasta 35% de descuento en libros
- Hasta 35% de descuento + 12 MSI en videojuegos
- Hasta 30% de descuento en despensa como alimentos y bebidas
- Hasta 30% de descuento + 12 MSI en cervezas, vinos y licores.
Conoce más:
Hecho en México presente en Amazon
Además, las personas que así lo deseen podrán apoyar a pequeñas y medianas empresas (MiPymes) mexicanas que forman parte del evento y que ofertarán 20% de descuentos en sus productos. Éstas serán identificadas con el distintivo "Pequeñas Empresas" o usando el filtro especial en amazon.com.mx/pymes , así como productos locales en la tienda oficial de Hecho en México .
Promociones bancarias
Para conocer todas las ofertas, da click en el siguiente enlace https://www.amazon.com.mx/ Las ofertas solo están disponibles para suscriptores Prime.
Hasta 20% adicional de descuento al pagar con las siguientes tarjetas bancarias:
BBVA
BanamexBanorte
HSBC
American Exprés
NU
Invex Banco
Scotiabank
Afirme