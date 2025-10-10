Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Tecnología

iPhone tiene una función para esconder apps sin borrarlas: así puedes activarla

La herramienta permite mantener aplicaciones fuera de la vista sin desinstalarlas y con acceso mediante Face ID o Touch ID.
vie 10 octubre 2025 04:04 PM
iphone-funcion-para-esconder-apps-sin-borrarlas
Al hacerlo, el contenido de esas apps deja de mostrarse en la búsqueda, notificaciones, sugerencias de Spotlight o Siri, historial de llamadas y rutas en Mapas (Expansión|Gemini)

Hay momentos en los que conviene mantener ciertas aplicaciones fuera de la vista sin borrarlas ni perder sus datos. Con la actualización más reciente, iPhone permite bloquear y esconder apps para proteger la información personal y evitar que aparezcan en el sistema. Al hacerlo, el contenido de esas apps deja de mostrarse en la búsqueda, notificaciones, sugerencias de Spotlight o Siri, historial de llamadas y rutas en Mapas

A continuación, el procedimiento paso a paso para activarla.

Publicidad

Cómo esconder apps sin borrarlas en iPhone

1. Verifica la versión de software

Confirma que tu iPhone esté actualizado a iOS 18 o posterior, ya que la función solo está disponible en esta versión o posteriores.

2. Selecciona la app que quieres ocultar

Mantén presionado el ícono de la app que deseas proteger hasta que aparezca el menú de opciones.

ocultar-app-iphone-1
Screenshot

3. Activa la protección con Face ID o Touch ID

Toca la opción “Requerir Face ID” o “Requerir Touch ID”, según el modelo del dispositivo.

ocultar-app-iphone-2
Screenshot

Algunas apps nativas, como Configuración y Cámara, no incluyen esta función y solo pueden bloquearse, no ocultarse.

4. Confirma la configuración

Vuelve a tocar “Requerir Face ID” o selecciona “Ocultar y requerir Face ID” si el sistema lo muestra.

ocultar-app-iphone-3
Screenshot

Accede a las apps ocultas

Desliza de derecha a izquierda hasta llegar a la Biblioteca de apps y baja hasta el final.

En la parte inferior aparecerá la carpeta Ocultas.

ocultar-app-iphone-4
Screenshot

Tócala y usa tu Face ID o Touch ID para ver y usar las aplicaciones que hayas guardado ahí.

Lo nuevo en iOS 26

CarPlay: permite seguir actividades y responder mensajes sin distraerse durante la conducción.

Mapas: recuerda rutas frecuentes, muestra retrasos y da la opción de compartir ubicaciones visitadas.

Juegos: nueva aplicación que concentra la actividad en videojuegos y permite retar a amigos.

Recomendamos

no-ignores-punto-naranja-o-verde-pantalla-de-tu-iphone
Tecnología

No ignores el punto naranja o verde en la pantalla de tu iPhone: esto es lo que tratan de advertir

Wallet: actualiza en tiempo real el estado de equipaje y vuelos desde el pase de abordar.

Fotos: incorpora pestañas “Biblioteca” y “Colecciones” para organizar mejor las imágenes; además, las fotos favoritas incluyen efecto 3D.

Accesibilidad: agrega mejoras para usuarios de Braille y funciones que reducen mareos al desplazarse en vehículos.

Publicidad

Tags

Apple Inc IPhone

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad