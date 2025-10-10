iPhone tiene una función para esconder apps sin borrarlas: así puedes activarla

Hay momentos en los que conviene mantener ciertas aplicaciones fuera de la vista sin borrarlas ni perder sus datos. Con la actualización más reciente, iPhone permite bloquear y esconder apps para proteger la información personal y evitar que aparezcan en el sistema. Al hacerlo, el contenido de esas apps deja de mostrarse en la búsqueda, notificaciones, sugerencias de Spotlight o Siri, historial de llamadas y rutas en Mapas
A continuación, el procedimiento paso a paso para activarla.
Cómo esconder apps sin borrarlas en iPhone
1. Verifica la versión de software
Confirma que tu iPhone esté actualizado a iOS 18 o posterior, ya que la función solo está disponible en esta versión o posteriores.
2. Selecciona la app que quieres ocultar
Mantén presionado el ícono de la app que deseas proteger hasta que aparezca el menú de opciones.
3. Activa la protección con Face ID o Touch ID
Toca la opción “Requerir Face ID” o “Requerir Touch ID”, según el modelo del dispositivo.
Algunas apps nativas, como Configuración y Cámara, no incluyen esta función y solo pueden bloquearse, no ocultarse.
4. Confirma la configuración
Vuelve a tocar “Requerir Face ID” o selecciona “Ocultar y requerir Face ID” si el sistema lo muestra.
Accede a las apps ocultas
Desliza de derecha a izquierda hasta llegar a la Biblioteca de apps y baja hasta el final.
En la parte inferior aparecerá la carpeta Ocultas.
Tócala y usa tu Face ID o Touch ID para ver y usar las aplicaciones que hayas guardado ahí.
