iPhone tiene una función para esconder apps sin borrarlas: así puedes activarla

Cómo esconder apps sin borrarlas en iPhone

1. Verifica la versión de software

Confirma que tu iPhone esté actualizado a iOS 18 o posterior, ya que la función solo está disponible en esta versión o posteriores.

2. Selecciona la app que quieres ocultar

Mantén presionado el ícono de la app que deseas proteger hasta que aparezca el menú de opciones.

Screenshot

3. Activa la protección con Face ID o Touch ID

Toca la opción “Requerir Face ID” o “Requerir Touch ID”, según el modelo del dispositivo.

Screenshot

Algunas apps nativas, como Configuración y Cámara, no incluyen esta función y solo pueden bloquearse, no ocultarse.

4. Confirma la configuración

Vuelve a tocar “Requerir Face ID” o selecciona “Ocultar y requerir Face ID” si el sistema lo muestra.

Screenshot

Accede a las apps ocultas

Desliza de derecha a izquierda hasta llegar a la Biblioteca de apps y baja hasta el final.

En la parte inferior aparecerá la carpeta Ocultas.

Screenshot

Tócala y usa tu Face ID o Touch ID para ver y usar las aplicaciones que hayas guardado ahí.

Lo nuevo en iOS 26

CarPlay: permite seguir actividades y responder mensajes sin distraerse durante la conducción.

Mapas: recuerda rutas frecuentes, muestra retrasos y da la opción de compartir ubicaciones visitadas.

Juegos: nueva aplicación que concentra la actividad en videojuegos y permite retar a amigos.

Wallet: actualiza en tiempo real el estado de equipaje y vuelos desde el pase de abordar.

Fotos: incorpora pestañas “Biblioteca” y “Colecciones” para organizar mejor las imágenes; además, las fotos favoritas incluyen efecto 3D.

Accesibilidad: agrega mejoras para usuarios de Braille y funciones que reducen mareos al desplazarse en vehículos.