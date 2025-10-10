Cómo configurar tu iPhone para saber quién te llama antes de contestar a un número desconocido

¿Cómo activar el filtro de llamadas de número desconocidos en tu iPhone?

Para activar el filtro de llamadas, sigue este procedimiento:

1. Abre el menú "Configuración".

2. Desliza hasta el apartado "Apps" y selecciónalo.

Screenshot

3. Ubica la app "Teléfono" y da clic.

Screenshot

4. Localiza la opción "Filtrar números desconocidos".

5. Selecciona "Solicitar motivo de llamada".

Screenshot

¿Qué pasará con las llamadas de números desconocidos tras activar el filtro en tu iPhone?

Las llamadas de números que no estén registrados en tu agenda serán filtradas por Siri. Primero preguntará el nombre y el motivo de la llamada, y mostrará la transcripción en la pantalla para que decidas si contestar o no.

Otras novedades del iOS 26

CarPlay: sigue tus actividades y responde mensajes sin distracciones mientras conduces.

Mapas: recuerda tus rutas frecuentes y te avisa sobre retrasos; permite compartir lugares que visitas.

Juegos: nueva app que centraliza tu actividad en videojuegos y permite retar a amigos.

Wallet: sigue el estado de tu equipaje y tus vuelos desde tu pase de abordar.

Fotos: organización más clara con pestañas “Biblioteca” y “Colecciones”; fotos favoritas con efecto 3D.

Accesibilidad: mejoras para usuarios que usan Braille y opciones para reducir mareos al moverse en vehículos.

Qué dispositivos son compatibles con iOS 26

El sistema iOS 26 funciona en la mayoría de los iPhone recientes: desde el iPhone SE (2.ª generación) y el iPhone 11, hasta las series iPhone 12, 13, 14, 15, 16 y los futuros modelos iPhone 17.

Con iOS 26, Apple no solo renueva la apariencia de sus dispositivos, sino que los hace más inteligentes, fáciles de usar y adaptados a tus necesidades diarias, sin importar si eres experto en tecnología o no.