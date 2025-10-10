WhatsApp Liquid Glass llega a iPhone: cómo instalarlo y quiénes pueden activarlo

¿Qué es WhatsApp Liquid Glass?

Liquid Glass es un nuevo estilo visual de WhatsApp diseñado especialmente para iPhone. Su inspiración proviene de la interfaz Liquid Glass de iOS 26, que Apple implementó recientemente en sus dispositivos.

De esta manera, Meta ha trabajado para que WhatsApp se sienta más nativo, fluido y armonizado con el resto del sistema operativo.

¿Cómo se ve el nuevo diseño?

Acabado traslúcido: bordes redondeados y efecto cristalino que da sensación de ligereza.

Efecto difuminado: permite ver ligeramente el contenido de fondo, creando profundidad visual.

Transparencias dinámicas: animaciones suaves y efectos de profundidad que hacen la experiencia más natural.

Cambios clave: mejoras visuales en barra de navegación, botones, menús y teclado.

Barra interactiva: barra inferior semitransparente, con tonos azules sutiles y animaciones al tocar los íconos.

Teclado nativo: el teclado de iOS ahora luce translúcido y reflectante, en sintonía con el resto de la aplicación.

Con estas mejoras, tus chats y navegación dentro de WhatsApp se sienten más modernos y elegantes.

📝 WhatsApp for iOS 25.28.75: what's new?



WhatsApp is rolling out the new Apple's new Liquid Glass design language for the iOS 26 app, and it's available to some users!

Some users can experiment with this feature by installing the previous update.https://t.co/SPrdOvJGgc pic.twitter.com/LmDlCfAJeQ — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 8, 2025

Cómo instalar WhatsApp Liquid Glass en tu iPhone

Para activar esta apariencia renovada, sigue estos pasos:

1. Revisa tu compatibilidad

Sistema operativo: iPhone con iOS 26 o superior.

Versión de WhatsApp: 25.28.75 o posterior.

Si necesitas actualizar WhatsApp: abre la App Store, toca tu foto de perfil, ve a Actualizaciones, busca WhatsApp y selecciona Actualizar.

2. Activa el estilo visual

Abre WhatsApp.

Ve a Configuración.

Selecciona Chats.

Elige Diseño o Apariencia.

Selecciona Liquid Glass.

Reinicia WhatsApp para aplicar los cambios.

¿Qué hacer si no te aparece la opción?

Aunque algunos usuarios ya lo han activado, Meta no ha hecho un anuncio oficial y la integración se está realizando de manera limitada:

Paciencia: la función se libera progresivamente; puede tardar días o semanas en aparecer en tu cuenta.

Si ya la tienes: ¡felicidades! Eres uno de los primeros usuarios en disfrutar de esta nueva apariencia.

Versión beta: en iOS 26 beta no es posible activar Liquid Glass. Se recomienda usar la versión estable de iOS 26.

En resumen: WhatsApp Liquid Glass transforma tu experiencia de chat en iPhone con un diseño elegante y minimalista. Siguiendo estos pasos, podrás disfrutar de la actualización, aunque su activación es gradual y limitada a ciertos usuarios.