Sin embargo, hay una brecha entre lo que el mercado requiere y las herramientas que las compañías están brindando a sus equipos. Un ejemplo de ello es que, de acuerdo con datos de la consultora Michael Page, aunque el 37% de los profesionales en México ya emplea herramientas de IA en su trabajo a diario, esto es en cuentas individuales, no entregadas por sus empleadores.

Deepak Thakral, vicepresidente de producto de Udemy Business, una plataforma de aprendizaje en línea para organizaciones, comenta que la forma en la que los trabajadores reciben capacitación contribuye a ampliar esta brecha. Desde su perspectiva, estos espacios educativos ya no pueden depender de cursos esporádicos o preparaciones programadas una vez al año, sino que debe suceder justo en el momento que la persona lo necesita.

Que la IA eduque para poder usarla

Thakral apunta que el vertiginoso avance de la IA debe abordarse desde la misma tecnología para abonar al conocimiento del mercado laboral. El estudio de Lightcast advierte que el ritmo de cambio supera la capacidad tradicional de planeación en recursos humanos. “La IA generativa creció 800% en roles no tecnológicos desde el lanzamiento de ChatGPT —una transformación que al correo electrónico le tomó una década, pero que aquí sucedió en menos de tres años”, señala el informe.

Ante este escenario, Udemy Business plantea un giro de paradigma: pasar del aula al algoritmo, y construir un sistema de aprendizaje que funcione dentro del flujo del trabajo con inteligencia artificial. El objetivo, dice el ejecutivo, es ayudar a las empresas a crear una fuerza laboral preparada para la IA mediante un ecosistema de herramientas que conecten al usuario con el conocimiento.

“No queremos que el empleado interrumpa su flujo para aprender. Queremos que aprenda dentro de ese flujo”, dice Thakral.

Cuando Thakral habla de aprendizaje “en el flujo del trabajo”, no se refiere a ver más cursos, sino a recibir apoyo justo en el momento de la acción. Si un empleado se queda atorado, en lugar de buscar ayuda manualmente, la plataforma le sugiere un fragmento de conocimiento o un role play sin interrumpir su tarea. La capacitación deja de ser un evento para convertirse en una asistencia permanente.