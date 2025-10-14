El posible heredero de Apple: quién es John Ternus y por qué podría reemplazar a Tim Cook como CEO

¿Quién es John Ternus?
John Ternus es el vicepresidente senior de ingeniería en hardware en Apple. Se unió a la empresa en 2001 y ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de muchos de los productos más importantes de la compañía.
Lideró los equipos responsables del diseño y la ingeniería de la línea de iPhone, iPad y Mac, incluida la transición a los chips Apple Silicon. Su enfoque es fundamental para garantizar una integración estrecha entre el hardware y el software, lo que contribuye a la reputación de Apple por su rendimiento y eficiencia energética.
Antes de convertirse en vicepresidente senior en 2021, Ternus trabajó bajo la dirección de Dan Riccio y fue ascendiendo por su destacada capacidad técnica y liderazgo. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Pensilvania y, antes de unirse a Apple, trabajó en la firma de diseño Metaphase. Además es el rostro técnico de varios lanzamientos, incluido el reciente iPhone Air, un modelo que buscó combinar innovación y eficiencia de costos.
Su creciente protagonismo en los eventos de la marca y su papel en la estrategia de diseño e integración tecnológica lo colocan en la primera línea para convertirse en el próximo CEO. “Ternus representa la continuidad técnica de Apple, pero también un posible regreso a su ADN más ingenieril”, explicó Ben Bajarin, analista de Creative Strategies.
Aunque Tim Cook no ha manifestado intención de dejar el cargo, está por cumplir 65 años y las tensiones internas por la dirección del negocio alimentan las especulaciones. Bajo su liderazgo, Apple superó el valor de mercado de tres billones de dólares, pero la compañía ha enfrentado críticas por depender excesivamente del iPhone y por una aparente desaceleración en la innovación.
La empresa no ha señalado posibles cambios en el liderazgo. Es posible que hasta el 30 de octubre de este año hagan algún comentario, durante su reporte trimestral.
A ello se suman los problemas derivados de la nueva política comercial de Washington. Las medidas proteccionistas impulsadas por el presidente Donald Trump, que han afectado la cadena de producción en Asia, podrían obligar a Apple a replantear su modelo de manufactura y logística, un desafío que pondrá a prueba la visión de Cook y su equipo.