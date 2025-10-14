El posible heredero de Apple: quién es John Ternus y por qué podría reemplazar a Tim Cook como CEO

Su salida dejó un vacío en la estructura ejecutiva de una de las firmas más valiosas del mundo, en un momento en que enfrenta presiones externas e internas por falta de innovación y una creciente incertidumbre geopolítica, y en ese contexto en donde nombres como el de John Ternus, actual vicepresidente senior de ingeniería de hardware, suenan con más fuerza.

“Tim Cook desafortunadamente perdió el radar que traía Steve Jobs porque Tim viene de operaciones. Eso funciona para ejecutar, pero no para innovar. Esa es la gran diferencia. No es hasta que las compañías diseñen su propio sistema, que tienen ventaja”, señaló en entrevista Alejandro Ruelas-Gossi, catedrático de la Universidad de Navarra y especialista en temas tecnológicos.

Como parte de la reorganización, la empresa de Cupertino redistribuyó responsabilidades entre algunos de sus ejecutivos más veteranos. Eddy Cue, jefe histórico de servicios, asumirá el control de las divisiones de salud y fitness, áreas que habían sido impulsadas por Williams y que se consideran esenciales para el futuro del ecosistema Apple.

Mientras que Craig Federighi, responsable de software, extenderá su autoridad sobre watchOS, y Ternus tomará el control total del hardware del Apple Watch.

Esta reestructuración no solo busca llenar el vacío operativo que deja Williams, sino también fortalecer la línea de mando ante una posible transición de liderazgo en la próxima década, de acuerdo con Ruelas-Gossi. Ternus, en particular, ganó visibilidad pública en los últimos años y se perfila como el principal candidato para suceder a Cook.

