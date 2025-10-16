México es el primer país en tener agentes de IA en WhatsApp Business

En México, la implementación de herramientas digitales en Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) está liderada por WhatsApp Business y para aprovechar esa adopción, la empresa anunció que el país será el primero a nivel global en recibir agentes de Inteligencia Artificial para optimizar las ventas de los negocios.
¿Qué son los agentes de IA en WhatsApp Business?
De acuerdo con la compañía, esta herramienta permitirá a las pymes interactuar de mejor manera con sus clientes, pues se trata de un sistema que tendrá información básica del negocio —catálogo de productos, precios y horarios de servicio, entre más— con la cual podrán mejorar sus conversaciones, minimizar el tiempo de respuesta y, en consecuencia, aumentar las ventas.
La empresa afirma que se trata de un agente de IA, porque el dueño del negocio tiene la capacidad de personalizarlo hasta el punto de adoptar el estilo de respuesta del negocio o tener la capacidad de darse cuenta cuándo una conversación de IA debe pasar a un humano para atender dudas más complejas.