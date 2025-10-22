Microsoft lanza parche de emergencia tras una caótica actualización de Windows 11

Falla que originó la actualización de emergencia

El problema se originó en el Entorno de Recuperación de Windows (WinRE), una herramienta del sistema utilizada para reparar fallas, restaurar configuraciones o recuperar un equipo que no puede arrancar con normalidad. Tras instalar la actualización previa KB5066835, algunos usuarios reportaron que los dispositivos USB como teclados y mouse dejaron de funcionar dentro de WinRE, lo que impedía navegar o seleccionar opciones dentro del menú de recuperación.

Aunque los dispositivos USB continuaban funcionando con normalidad dentro del sistema operativo, el fallo inhabilitaba cualquier intento de recuperación en casos de errores de arranque, afectando tanto a equipos personales como empresariales. La actualización de emergencia restablece la compatibilidad de estos dispositivos dentro de WinRE.

Qué incluye la actualización KB5070773

Además de corregir el fallo en el entorno de recuperación, la actualización KB5070773 incorpora otros componentes técnicos acumulativos que forman parte del mantenimiento del sistema operativo:

- Correcciones de seguridad y estabilidad incluidas previamente en la actualización del 14 de octubre KB5066835.

- Ajustes preventivos por la expiración de certificados Secure Boot prevista a partir de junio de 2026. Sin estas actualizaciones, algunos dispositivos podrían no iniciar correctamente en el futuro.

- Actualización de componentes de inteligencia artificial integrados en Windows 11:

Image Search – versión 1.2509.1022.0

Content Extraction – versión 1.2509.1022.0

Semantic Analysis – versión 1.2509.1022.0

Settings Model – versión 1.2509.1022.0

- Mejoras en el Servicing Stack (KB5067360): componente interno que permite recibir e instalar futuras actualizaciones sin errores.

Problemas que siguen presentes tras instalarla

La documentación técnica indica que aún existe un problema pendiente relacionado con aplicaciones que reproducen contenido protegido en Blu-ray, DVD o TV digital. Algunos programas pueden presentar:

- Mensajes de protección de derechos (HDCP/DRM)

- Pantalla en negro

- Bloqueo o interrupciones al reproducir contenido

El inconveniente está bajo investigación y se espera una solución en futuras actualizaciones.

Qué equipos pueden instalar esta actualización

La actualización KB5070773 está disponible únicamente para usuarios de Windows 11 en estas versiones:

- Windows 11 versión 25H2 - Compilación del sistema: 26200.6901

- Windows 11 versión 24H2 - Compilación del sistema: 26100.6901

Cómo obtener la actualización

Existen dos formas de instalar esta actualización en equipos con Windows 11:

Windows Update (automática)

1. Abrir Configuración en el equipo.

2. Entrar a Windows Update.

3. Seleccionar Buscar actualizaciones.

4. La descarga se aplica automáticamente si está disponible para el dispositivo.

Microsoft Update Catalog (manual)

Si la actualización no aparece todavía en Windows Update o se necesita instalarla de inmediato, puede hacerse de forma manual así:

1. Entrar al sitio Microsoft Update Catalog .

2. Buscar KB5070773 en la barra de búsqueda.

3. Descargar el archivo correspondiente a Windows 11 versión 24H2 o 25H2 según el caso.

4. Guardar el archivo en la computadora.

5. Ejecutarlo con doble clic para iniciar la instalación.

6. Reiniciar el equipo cuando lo solicite el sistema.

Este método es útil para usuarios avanzados o equipos empresariales que requieren aplicar el parche sin esperar la distribución automática.