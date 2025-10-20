Amazon Web Services (AWS) registró una caída que afectó a múltiples plataformas y sistemas digitales en distintos países. El incidente comenzó por la madrugada en la región US-East-1, ubicada en Virginia del Norte, una de las zonas principales desde las cuales opera la infraestructura global de esta compañía.
De acuerdo con reportes técnicos, la interrupción estuvo relacionada con el sistema de nombres de dominio (DNS), que permite a navegadores y aplicaciones ubicar direcciones de red para cargar datos o ejecutar servicios.
La falla generó interrupciones en sectores que dependen de servicios en línea para operar, como comercio, logística, banca, telecomunicaciones y transporte. También se confirmaron afectaciones en procesos digitales gubernamentales y sistemas internos utilizados para actividades operativas. Pero qué es AWS y por qué su caída afecta tantos servicios.
Qué es AWS
Es un proveedor de infraestructura en la nube. Ofrece servicios de cómputo, almacenamiento de datos, bases de datos, redes y herramientas para ejecutar procesos empresariales y aplicaciones de internet. Su modelo permite que organizaciones utilicen esta infraestructura sin instalar servidores físicos propios, lo que reduce costos de operación y tiempo de implementación tecnológica.
Synergy Research Group estima que AWS concentra cerca de un tercio del mercado mundial de infraestructura en la nube, por encima de Microsoft y Google. Para operar, utiliza centros de datos distribuidos en distintas regiones; desde ahí aloja y ejecuta servicios utilizados por empresas, gobiernos y plataformas digitales. Entre los servicios más demandados están EC2, que permite desplegar aplicaciones mediante servidores virtuales, y DynamoDB, sistema de base de datos que procesa grandes volúmenes de información en tiempo real.
Por qué afecta tanto una caída de este servicio
La caída de AWS provoca efectos amplios porque su infraestructura se utiliza para alojar procesos y datos de empresas y organizaciones en distintos sectores. Cuando uno de sus servicios registra una interrupción, los sistemas conectados dejan de ejecutar solicitudes o procesar información, lo que impide su funcionamiento normal.
El impacto se extiende con rapidez porque muchas plataformas dependen de servicios esenciales que AWS ofrece como base tecnológica. Dichas plataformas no operan de forma aislada; utilizan capas interconectadas de servicios en la nube para almacenar información, ejecutar aplicaciones, distribuir contenido o manejar transacciones en tiempo real.
La afectación reciente estuvo vinculada a DynamoDB, el sistema de base de datos utilizado por múltiples aplicaciones para localizar y consultar información. Según el análisis del profesor Mike Chapple, de la Universidad de Notre Dame, DynamoDB “es uno de los record-keepers del internet moderno” porque organiza registros que otros sistemas usan para ubicar datos. Cuando se interrumpe el acceso a estos registros, las solicitudes de millones de usuarios dejan de procesarse.