Era cuestión de tiempo para que este momento en la industria de los videojuegos sucediera. Halo, la franquicia más representativa de Microsoft y Xbox, finalmente llegará a PlayStation de forma oficial.

De acuerdo con un comunicado de la empresa japonesa, el Master Chief hará su debut en la consola de Sony en el 2026 con una versión “reconstruida y modernizada” de la campaña original de Halo, llamada Campaign evolved.

¿Cómo será Halo: Campaign evolved?

Esta edición será sobre el combate del Jefe Maestro en contra de Covenant, una alianza alienígena que libra una guerra contra la humanidad, y donde toma relevancia el misterio del anillo de Halo, una antigua megaestructura que guarda secretos que podrían cambiar el destino de la galaxia.