Halo, la franquicia insignia de Microsoft, llega a PlayStation

Halo: Campaing Evolved llegará a la consola de Sony en 2026 con mejoras gráficas y de jugabilidad entre dispositivos.
vie 24 octubre 2025 04:30 PM
Halo llega a PlayStation
(Foto: PlayStation)

Era cuestión de tiempo para que este momento en la industria de los videojuegos sucediera. Halo, la franquicia más representativa de Microsoft y Xbox, finalmente llegará a PlayStation de forma oficial.

De acuerdo con un comunicado de la empresa japonesa, el Master Chief hará su debut en la consola de Sony en el 2026 con una versión “reconstruida y modernizada” de la campaña original de Halo, llamada Campaign evolved.

¿Cómo será Halo: Campaign evolved?

Esta edición será sobre el combate del Jefe Maestro en contra de Covenant, una alianza alienígena que libra una guerra contra la humanidad, y donde toma relevancia el misterio del anillo de Halo, una antigua megaestructura que guarda secretos que podrían cambiar el destino de la galaxia.

De acuerdo con Brian “ske7ch” Jarrard, director de la comunidad de Halo Studios, esta será la oportunidad de revisitar un clásico desde una perspectiva completamente nueva, mientras que para otros, será la primera vez que pisan el ring y descubren Halo.

Halo: Campaign Evolved se ha rediseñado desde cero para honrar el original y modernizar la experiencia. La campaña completa regresa con cada misión mejorada con gráficos de alta definición y cinemáticas completamente nuevas, según el comunicado.

Además, se mejoró la experiencia de juego con controles y movimientos más fluidos, así como una mejor orientación y fluidez del combate. La banda sonora se ha remasterizado por completo, mientras que el diseño de sonido se ha rediseñado para ofrecer una experiencia más inmersiva.

En cuestión de combate, se añadirán las nueve armas adicionales de toda la serie al arsenal y habrá nuevos desafíos integrados en la experiencia, incluyendo tres nuevas misiones de precuela protagonizadas por el Jefe Maestro y el Sargento Johnson.

En esta versión también estará disponible el modo cooperativo online para cuatro jugadores o el estilo clásico del modo cooperativo local para dos jugadores en PlayStation, así como juego y progresión cruzados entre consola y PC.

