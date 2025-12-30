Publicidad

El auge y declive de los NFT pone a prueba la inversión digital

Aunque 96% de los tokens está inactivo, inversionistas y expertos creen que la tecnología sobrevivirá enfocada en nichos, uso práctico y calidad.
mar 30 diciembre 2025 01:00 AM
NFT e inversiones
La idea de los NFT era que existiera una pieza digital única e irrepetible, por lo que muchos inversionistas inyectaron su dinero y capital al pensar que había llegado esa era donde los activos digitales podrían generar valor como otros tipo de instrumentos en el mercado. (laurence soulez/Getty Images/iStockphoto)

La ciencia ficción ha explorado conceptos similares a los token no fungibles, los famosos NFT, por sus siglas en inglés, antes de su existencia. Como en el libro Ready Player One, de Ernest Cline, que luego Steven Spielberg convirtió en película, donde la propiedad digital y los activos virtuales son la nueva forma de negociación en el metaverso y en el mundo real.

La idea de los NFT era que existiera una pieza digital única e irrepetible, por lo que muchos inversionistas inyectaron su dinero y capital al pensar que había llegado esa era donde los activos digitales podrían generar valor como otros tipo de instrumentos en el mercado.

No fue así. “Los datos presentan un panorama claro: el mercado de NFT, anteriormente considerado el futuro de la propiedad y la inversión digitales, enfrenta importantes dificultades. La corta vida útil de los NFT sugiere que el mercado podría no ser la gallina de los huevos de oro que muchos esperaban”, indica el Informe NFT 2024 de NFTevening.

El declive del mercado de estos token se evidencia aún más en la cantidad de NFT inactivos, pues el estudio de NFTevening señala que 96% de los NFT se consideraron muertos al cierre de 2024. Los principales factores fueron que su volumen de negociación estaba cercano a cero, bajas ventas en los últimos siete días y sin actividad en sus comunidades en los últimos tres meses.

En el mismo reporte, se explica que la vida útil promedio es de 1.14 años, que es 2.5 veces menor que la de los proyectos de criptomonedas tradicionales. “Esta corta vida útil refleja la intensa naturaleza especulativa de los NFT, donde las rápidas fluctuaciones de precios y la novedad de los activos digitales no logran mantener su valor a largo plazo”, indica.

Daria Morgen, directora de Investigación de Changelly, una plataforma que negocia cripto y NFT, explica que hay pruebas que sugieren que el mercado de NFT tuvo características de una burbuja especulativa. La rápida afluencia de capital, la subida vertiginosa de los precios de los coleccionables digitales y el posterior descenso brusco de los valores son signos típicos de la manía especulativa.

Muchos proyectos como CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club (y The Bored Ape Kennel Club), NodeMonkes, Bitcoin Puppets o Gods Unchained Cards atrajeron una gran expectación e inversión sin aportar un valor o utilidad duradera de estos activos, lo que llevó a la desilusión y a una corrección del mercado.

“Los principales factores de su caída tuvieron que ver mucho con los rápidos e impredecibles movimientos de la demanda, ya que están sujetos a la popularidad de los activos”, afirma Morgen. “Otro factor es el hecho de que el mercado de NFT es todavía relativamente nuevo y está fragmentado en muchas plataformas, lo que puede dificultar su venta. Además, mantener el interés por los más de 14 millones de NFT, o aportar un valor duradero, es complicado, dada la naturaleza de estos activos”.

Pese a ello, un gran número de inversionistas mantiene sus activos. Según una encuesta dentro del Informe NFT 2024, el 66.5% de los titulares o dueños de algún activo de NFT planeaba el año pasado permanecer en el mercado, alentados por las nuevas adopciones que se le puede dar a la tecnología.

Aunque no todo el mundo piensa igual. “La mayoría de los NFT no cumplen con las condiciones mínimas que como inversor busco en un activo: valor intrínseco, demanda sostenida, utilidad o generación de flujo de caja”, considera Eduardo Ramos, analista de mercados senior de la plataforma de trading VT Markets. “Lo que queda operando tiene una liquidez ínfima. Así que, si me preguntas si se deben considerar dentro de una estrategia financiera seria, la respuesta es que no tiene sentido”.

Mirar con otros ojos

Elian Huesca, inversionista y experto en activos digitales, describe a la volatilidad de los NFT como círculo virtuoso, donde la innovación genera especulación, lo que a su vez produce liquidez y, finalmente, adopción o más innovación. Huesca asegura que los avances actuales en la utilización de NFT para otros casos de uso no habrían sido posibles sin el ciclo especulativo previo. La tecnología subyacente y su capacidad para crear identificadores digitales únicos son sus dos principales fortalezas.

“Creo que mucho de la exuberancia que tuvieron en su momento los NFT se ha desvanecido por completo y los números son muy impresionantes, pues colecciones que llegaron a costar decenas de miles de dólares hoy cuestan cientos. Sin embargo, creo que la parte interesante y que ha cumplido todas las expectativas es en la parte tecnológica”, agrega.

A diferencia de las criptomonedas fungibles como el bitcoin, un NFT representa una información que es única y no puede ser subdividida o reemplazada por otra igual, como ocurre con las escrituras de una casa, una obra de arte, títulos de propiedad o incluso documentos de identidad personal.

La directora de Investigación de Changelly dice que el mercado de los token no fungibles no será movido por promesas de ganancias rápidas, si no por un nicho de coleccionistas verdaderos, proyectos con utilidad e integraciones tecnológicas en sectores específicos como moda, música, juegos o trazabilidad. “Mi visión es que el mercado se reducirá en volumen pero crecerá en calidad. Y como trader e inversor, eso me parece mucho más saludable”, dice Morgen.

