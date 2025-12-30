El auge y declive de los NFT pone a prueba la inversión digital

El declive del mercado de estos token se evidencia aún más en la cantidad de NFT inactivos, pues el estudio de NFTevening señala que 96% de los NFT se consideraron muertos al cierre de 2024. Los principales factores fueron que su volumen de negociación estaba cercano a cero, bajas ventas en los últimos siete días y sin actividad en sus comunidades en los últimos tres meses.

En el mismo reporte, se explica que la vida útil promedio es de 1.14 años, que es 2.5 veces menor que la de los proyectos de criptomonedas tradicionales. “Esta corta vida útil refleja la intensa naturaleza especulativa de los NFT, donde las rápidas fluctuaciones de precios y la novedad de los activos digitales no logran mantener su valor a largo plazo”, indica.

Daria Morgen, directora de Investigación de Changelly, una plataforma que negocia cripto y NFT, explica que hay pruebas que sugieren que el mercado de NFT tuvo características de una burbuja especulativa. La rápida afluencia de capital, la subida vertiginosa de los precios de los coleccionables digitales y el posterior descenso brusco de los valores son signos típicos de la manía especulativa.

Muchos proyectos como CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club (y The Bored Ape Kennel Club), NodeMonkes, Bitcoin Puppets o Gods Unchained Cards atrajeron una gran expectación e inversión sin aportar un valor o utilidad duradera de estos activos, lo que llevó a la desilusión y a una corrección del mercado.



“Los principales factores de su caída tuvieron que ver mucho con los rápidos e impredecibles movimientos de la demanda, ya que están sujetos a la popularidad de los activos”, afirma Morgen. “Otro factor es el hecho de que el mercado de NFT es todavía relativamente nuevo y está fragmentado en muchas plataformas, lo que puede dificultar su venta. Además, mantener el interés por los más de 14 millones de NFT, o aportar un valor duradero, es complicado, dada la naturaleza de estos activos”.

Pese a ello, un gran número de inversionistas mantiene sus activos. Según una encuesta dentro del Informe NFT 2024, el 66.5% de los titulares o dueños de algún activo de NFT planeaba el año pasado permanecer en el mercado, alentados por las nuevas adopciones que se le puede dar a la tecnología.

Aunque no todo el mundo piensa igual. “La mayoría de los NFT no cumplen con las condiciones mínimas que como inversor busco en un activo: valor intrínseco, demanda sostenida, utilidad o generación de flujo de caja”, considera Eduardo Ramos, analista de mercados senior de la plataforma de trading VT Markets. “Lo que queda operando tiene una liquidez ínfima. Así que, si me preguntas si se deben considerar dentro de una estrategia financiera seria, la respuesta es que no tiene sentido”.