Alphabet supera los 100,000 mdd en un solo trimestre por primera vez

Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet y Google, calificó el trimestre como “extraordinario”, destacando la velocidad con la que la compañía integra la inteligencia artificial en sus productos.

“Nuestro enfoque integral en IA está generando un fuerte impulso, y estamos lanzando productos a gran velocidad, incluyendo el despliegue global de AI Overviews y AI Mode en la Búsqueda”, refirió Pichai.

El ejecutivo subrayó el desempeño de Gemini, su modelo de lenguaje más avanzado, que ahora procesa 7,000 millones de tokens por minuto a través de su API y cuenta con más de 650 millones de usuarios activos mensuales en su aplicación.

“Seguimos impulsando un fuerte crecimiento en nuevos negocios”, añadió Pichai, al destacar que Google Cloud cerró el trimestre con un backlog de 155,000 millones de dólares y más de 300 millones de suscriptores de pago, liderados por Google One y YouTube Premium.

El negocio de servicios, que incluye anuncios, dispositivos y suscripciones, aportó 87,052 millones de dólares, un incremento del 14% respecto al año anterior. Mientras que Google Cloud registró un alza del 34%, con ingresos de 15,157 millones, impulsada por la demanda de infraestructura de IA y soluciones generativas.

A pesar de un cargo extraordinario de 3,500 millones de dólares impuesto por la Comisión Europea por prácticas anticompetitivas, Alphabet mantuvo una rentabilidad notable. Sin la multa, el beneficio operativo habría aumentado 22%, con un margen ajustado de 33.9%.

La compañía también se benefició de los recientes cambios en la legislación fiscal estadounidense, aprobados en julio, que permiten la deducción inmediata de los costos de investigación y desarrollo nacionales y la depreciación acelerada de inversiones de capital, lo que mejoró su flujo de efectivo operativo.

Alphabet generó más de 48,000 millones de dólares en efectivo operativo durante el trimestre y mantiene su rango de inversión de capital entre 91 y 93,000 millones de dólares para el cierre del año.

