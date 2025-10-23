Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista digital
Publicidad
Tecnología

YouTube apuesta por contenido para cuidar salud de niños y adolescentes

YouTube dio a conocer sus nuevas iniciativas y alianzas con las que pretende consolidarse como un espacio responsable y educativo para niños, adolescentes y familias.
jue 23 octubre 2025 05:30 PM
YouTube apuesta por contenido para cuidar la salud de niños y adolescentes junto con Unicef y la fundación de Slim
Según datos de la compañía, el 92% de los jóvenes de 18 a 24 años a nivel global ha utilizado su plataforma para aprender algo nuevo. (Foto: Chris McGrath/Getty Images)

Con iniciativas que combinan aprendizaje gratuito, herramientas de bienestar digital y alianzas con expertos, YouTube busca trascender el entretenimiento y convertirse en un espacio educativo para adolescentes.

Una de las medidas más relevantes son los Estandartes de Contenido de Salud Mental para Adolescentes, una herramienta diseñada para que los usuarios de entre 13 y 18 años accedan de manera directa a contenido “confiable y basado en evidencia científica” sobre salud mental.

Publicidad

Al realizar búsquedas de términos como “ansiedad” o “depresión”, los adolescentes encontrarán un carrusel de videos de fuentes reconocidas, adaptados a su etapa de desarrollo. Katie Kurtz, directora global de educación y juventud de la compañía, destacó que este esfuerzo busca ofrecer a los jóvenes información confiable en un espacio seguro.

“Hemos trabajado con organizaciones y creadores especializados en salud mental, incluído al reconocido creador de contenido Dr. Mau y el Centro Médico ABC”, comentó.

Alianza con Aprende.org y UNICEF

En materia educativa, la plataforma anunció una colaboración con la fundación Carlos Slim y la plataforma Aprende.org , con el objetivo de ofrecer contenido educativo de manera gratuita. El nuevo canal cuenta con cinco cursos completos y más de 50 cursos parciales.

El material está diseñado para que los usuarios aprendan a su propio ritmo dentro de YouTube y, posteriormente, puedan registrarse en Aprende.org para realizar exámenes y obtener certificaciones.

“Estamos democratizando la manera en que las personas acceden al aprendizaje. YouTube se convierte así en un espacio donde los jóvenes pueden adquirir habilidades que los preparan para la vida y el desarrollo profesional”, explicó Kurtz.

Según datos de la compañía, el 92% de los jóvenes de 18 a 24 años a nivel global ha utilizado su plataforma para aprender algo nuevo.

La empresa propiedad de Google también anunció que, a través de una alianza con UNICEF México, lanzó el Programa de Crianza positiva, que ofrece 10 módulos elaborados por psicólogos clínicos, terapeutas familiares y creadores de contenido especializados en infancia y adolescencia.

Esta colaboración busca combinar la experiencia de UNICEF en desarrollo infantil con el alcance global de YouTube, proporcionando herramientas y recursos de calidad para padres y cuidadores.

“El curso de Crianza Positiva es un componente clave de nuestra estrategia para empoderar a los padres, ofreciéndoles recursos vitales para comprender y acompañar el bienestar de los jóvenes”, aseguró Kurtz.

La creación de canales educativos en México, Argentina y Colombia con contenido alineado a los programas nacionales de educación media y superior ofrecen más de 35,000 videos, incluyendo recientes incorporaciones que abarcan matemáticas, ciencias, habilidades digitales y desarrollo personal.

Publicidad

Uso responsable de la IA

YouTube también profundizó en su enfoque sobre contenido generado por inteligencia artificial (IA). La plataforma exige que los videos que incluyan alteraciones sntéticas o generadas por IA estén etiquetados, especialmente en temas sensibles como salud, noticias, elecciones o finanzas.

“Exigimos a los creadores que señalen cuándo han alterado de forma sintética su contenido, y hemos actualizado los estándares de privacidad para permitir la eliminación de material generado por IA que simule a una persona identificable, incluyendo su rostro o voz”, dijo Kurtz.

Daniela Guerra, líder de responsabilidad de creadores en YouTube, explicó que la IA representa una oportunidad para liberar a los creadores de tareas repetitivas y operativas, permitiéndoles enfocarse en lo que realmente les apasiona: generar ideas y contar historias. “Estamos construyendo herramientas para potenciar la creación durante los próximos 20 años, acompañando a los creadores en cada etapa de su proceso”, señaló.

La plataforma ha desarrollado tecnologías de gestión de imagen que permiten detectar y gestionar automáticamente contenidos generados por IA que simulen voces o rostros de personas identificables, protegiendo derechos y garantizando seguridad.

“La IA es un motor de creatividad, pero también requiere responsabilidad. Queremos que nuestros creadores prosperen en este ecosistema, aprovechando la innovación sin comprometer la seguridad de nuestra comunidad”, concluyó Guerra

Publicidad

Tags

YouTube tecnología

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad