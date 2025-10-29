Microsoft Azure sufre una caída masiva: afecta Outlook, Xbox, Minecraft y otros servicios

Azure, el sistema de computación en la nube de Microsoft, experimenta este miércoles una caída de alcance internacional. La falla afecta servicios como Microsoft 365, Xbox y Minecraft.

El problema comenzó alrededor del mediodía y se originó por un cambio de configuración accidental según ha reconocido Microsoft en el portal del estado de Azure .

La empresa ya trabaja en la resolución del problema. Aclara que ya inició el despliegue de la última configuración correcta conocida y espera que esto tarde alrededor de 30 minutos. Los usuarios deberían ver los primeros signos de recuperación en las próximas horas.

