Microsoft Azure sufre una caída masiva: afecta Outlook, Xbox, Minecraft y otros servicios

Una interrupción masiva de la nube de Microsoft afecta servicios globales. La firma investiga el origen y trabaja en restablecer sus sistemas.
mié 29 octubre 2025 12:41 PM
(Foto: Facebook / Microsoft Azure)

Azure, el sistema de computación en la nube de Microsoft, experimenta este miércoles una caída de alcance internacional. La falla afecta servicios como Microsoft 365, Xbox y Minecraft.

El problema comenzó alrededor del mediodía y se originó por un cambio de configuración accidental según ha reconocido Microsoft en el portal del estado de Azure .

La empresa ya trabaja en la resolución del problema. Aclara que ya inició el despliegue de la última configuración correcta conocida y espera que esto tarde alrededor de 30 minutos. Los usuarios deberían ver los primeros signos de recuperación en las próximas horas.

La afectación no se limita a los productos y servicios internos de Microsoft, sino que en algunas regiones ya impacta también en empresas que usan la infraestructura de Azure, como Costco, Starbucks, Alaska Airlines, entre otros.

El fallo ocurre justo antes de que Microsoft presente sus más recientes resultados financieros y genera un gran número de reportes a nivel global en plataformas como DownDetector y Reddit.

No es la primera vez que Microsoft enfrenta este tipo de problemas; en marzo de este año hubo otra interrupción significativa que dejó a miles de usuarios sin acceso a correos y otras aplicaciones.

Información en desarrollo

