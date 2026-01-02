Publicidad

Tecnología

Alerta sísmica en celulares despierta a miles en México este 2 de enero

Con un mensaje de alerta de sismo fuerte, miles de celulares en México se activaron alertando sobre un sismo próximo a desarrollarse.
vie 02 enero 2026 08:34 AM
alerta-sismica-en-celulares-2-de-enero.jpg
(Foto: Expansión / Google)

La mañana de este 2 de enero de 2026, miles de personas en distintas regiones del país fueron despertadas por el sonido de la alerta sísmica en sus teléfonos celulares, con el fin de avisar de sismo de fuerte intensidad que se iba a desarrollar.

Usuarios en redes sociales reportaron que la notificación llegó de manera previa en dispositivos móviles, segundos antes de que se percibiera el movimiento telúrico, lo que generó momentos de confusión y alarma, especialmente en grandes ciudades.

Lee más: Intermitencias en servicios de internet tras el sismo de hoy: usuarios señalan a Telmex, Izzi y Megacable

El temblor fue perceptible en hogares, oficinas y espacios públicos, lo que llevó a que muchas personas evacuaran de manera preventiva, siguiendo los protocolos de protección civil. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre daños materiales o personas lesionadas, aunque señalaron que se activaron los protocolos de revisión en distintas entidades.

La activación masiva de la alerta en celulares forma parte del sistema de avisos tempranos que se ha expandido en los últimos años para complementar la alerta sísmica tradicional, con el objetivo de ganar segundos cruciales ante eventos de gran magnitud.

Recomendamos: ¿Dónde está San Marcos, epicentro del sismo de hoy en México?

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores, mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance del sismo.

