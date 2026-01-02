Alerta sísmica en celulares despierta a miles en México este 2 de enero

La mañana de este 2 de enero de 2026, miles de personas en distintas regiones del país fueron despertadas por el sonido de la alerta sísmica en sus teléfonos celulares, con el fin de avisar de sismo de fuerte intensidad que se iba a desarrollar.
Usuarios en redes sociales reportaron que la notificación llegó de manera previa en dispositivos móviles, segundos antes de que se percibiera el movimiento telúrico, lo que generó momentos de confusión y alarma, especialmente en grandes ciudades.
