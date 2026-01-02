Alerta sísmica en celulares despierta a miles en México este 2 de enero

El temblor fue perceptible en hogares, oficinas y espacios públicos, lo que llevó a que muchas personas evacuaran de manera preventiva, siguiendo los protocolos de protección civil. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre daños materiales o personas lesionadas, aunque señalaron que se activaron los protocolos de revisión en distintas entidades.

La activación masiva de la alerta en celulares forma parte del sistema de avisos tempranos que se ha expandido en los últimos años para complementar la alerta sísmica tradicional, con el objetivo de ganar segundos cruciales ante eventos de gran magnitud.

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores, mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance del sismo.