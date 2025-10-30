Apple registra ingresos por 102,500 mdd gracias al iPhone

Aunque se lanzó tan solo unos días antes de que terminara el trimestre, el iPhone 17 impulsó el crecimiento de Apple, la cual registró ingresos trimestrales de 102,500 millones de dólares, un 8% más que el año anterior.
“Hoy, Apple se enorgullece de anunciar ingresos récord de 102,500 millones de dólares en el trimestre de septiembre, incluyendo un récord de ingresos para el iPhone y un récord histórico para Servicios», declaró Tim Cook, CEO de Apple. “En septiembre nos entusiasmó lanzar nuestra mejor línea de iPhone hasta la fecha, incluyendo el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el Pro Max, y el iPhone Air”, mismos que tendrán relevancia de cara a la temporada navideña.
Este periodo, el iPhone fue la estrella, con ingreso de 49,025 millones de dólares y para el último trimestre del año, la empresa espera que los ingresos totales de la compañía crezcan entre un 10 y un 12% interanual, mientras los ingresos por iPhone crezcan a doble dígito interanual, y que eso convierta al trimestre de diciembre en el mejor de la historia de la compañía, dijo Cook.