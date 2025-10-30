Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Apple registra ingresos por 102,500 mdd gracias al iPhone

La empresa espera un mayor crecimiento en la temporada navideña, gracias al desempeño de su dispositivo estrella.
jue 30 octubre 2025 03:29 PM
Apple Reporte trimestral 2025
(Foto: Reuters)

Aunque se lanzó tan solo unos días antes de que terminara el trimestre, el iPhone 17 impulsó el crecimiento de Apple, la cual registró ingresos trimestrales de 102,500 millones de dólares, un 8% más que el año anterior.

“Hoy, Apple se enorgullece de anunciar ingresos récord de 102,500 millones de dólares en el trimestre de septiembre, incluyendo un récord de ingresos para el iPhone y un récord histórico para Servicios», declaró Tim Cook, CEO de Apple. “En septiembre nos entusiasmó lanzar nuestra mejor línea de iPhone hasta la fecha, incluyendo el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el Pro Max, y el iPhone Air”, mismos que tendrán relevancia de cara a la temporada navideña.

Este periodo, el iPhone fue la estrella, con ingreso de 49,025 millones de dólares y para el último trimestre del año, la empresa espera que los ingresos totales de la compañía crezcan entre un 10 y un 12% interanual, mientras los ingresos por iPhone crezcan a doble dígito interanual, y que eso convierta al trimestre de diciembre en el mejor de la historia de la compañía, dijo Cook.

Publicidad

Los ingresos de Mac fueron de 8,726 millones de dólares, los del iPad fueron de 6,952 millones de dólares, los de Servicios fueron de 28,750 millones de dólares, mientras que otros productos representaron 9,013 millones de dólares.

Kevan Parekh, director financiero de Apple, resaltó que “gracias a nuestros altísimos niveles de satisfacción y lealtad de los clientes, nuestra base instalada de dispositivos activos también alcanzó un nuevo máximo histórico en todas las categorías de productos y segmentos geográficos”.

Los resultados llegan unos días después de que la empresa superara, por primera vez en su historia, los 4 billones de dólares de valor de mercado, convirtiéndose en la tercera gran empresa tecnológica que alcanza este hito, gracias a que la fuerte demanda de sus últimos modelos de iPhone disipó los temores sobre su lento avance en la carrera de la Inteligencia Artificial.

"El iPhone representa más de la mitad de los beneficios e ingresos de Apple y cuantos más teléfonos puedan poner en manos de la gente, más podrán atraer a la gente a su ecosistema", dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, antes del hito.

Sus últimos teléfonos inteligentes, entre ellos la gama iPhone 17 y el iPhone Air, volvieron a atraer a clientes de Beijing a Moscú en las primeras semanas de lanzamiento, mientras que la empresa asumió los altos costos derivados de los aranceles.

Los analistas creen que el delgado diseño del iPhone Air podría ayudar a Apple a defenderse de rivales como Samsung Electronics, mientras que las primeras ventas del iPhone 17 superaron a las de su predecesor en un 14% en Estados Unidos y China, según datos de la firma de análisis Counterpoint.

Publicidad

Tags

Apple Inc

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad