Apple registra ingresos por 102,500 mdd gracias al iPhone

Los ingresos de Mac fueron de 8,726 millones de dólares, los del iPad fueron de 6,952 millones de dólares, los de Servicios fueron de 28,750 millones de dólares, mientras que otros productos representaron 9,013 millones de dólares.

Kevan Parekh, director financiero de Apple, resaltó que “gracias a nuestros altísimos niveles de satisfacción y lealtad de los clientes, nuestra base instalada de dispositivos activos también alcanzó un nuevo máximo histórico en todas las categorías de productos y segmentos geográficos”.

Los resultados llegan unos días después de que la empresa superara, por primera vez en su historia, los 4 billones de dólares de valor de mercado, convirtiéndose en la tercera gran empresa tecnológica que alcanza este hito, gracias a que la fuerte demanda de sus últimos modelos de iPhone disipó los temores sobre su lento avance en la carrera de la Inteligencia Artificial.

"El iPhone representa más de la mitad de los beneficios e ingresos de Apple y cuantos más teléfonos puedan poner en manos de la gente, más podrán atraer a la gente a su ecosistema", dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, antes del hito.

Sus últimos teléfonos inteligentes, entre ellos la gama iPhone 17 y el iPhone Air, volvieron a atraer a clientes de Beijing a Moscú en las primeras semanas de lanzamiento, mientras que la empresa asumió los altos costos derivados de los aranceles.

Los analistas creen que el delgado diseño del iPhone Air podría ayudar a Apple a defenderse de rivales como Samsung Electronics, mientras que las primeras ventas del iPhone 17 superaron a las de su predecesor en un 14% en Estados Unidos y China, según datos de la firma de análisis Counterpoint.