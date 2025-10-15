La compañía afirma que “nunca ha habido un mejor momento para actualizar o cambiar a una MacBook Pro”, pues quienes actualicen, por ejemplo, desde un equipo con chip M1, experimentarán un rendimiento de IA hasta 6 veces más rápido, además de que también tendrán el diseño Liquid Glass de toda la interfaz y funciones de Apple Intelligence.

La MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 tiene un precio inicial de 1,599 dólares y 1,499 dólares con descuentos para estudiantes, y está disponible en negro espacial y plata. Las reservas ya están disponibles y los envíos llegarán a partir del 22 de octubre.

Por otra parte, la empresa también dio a conocer la nueva versión del iPad, que ofrece hasta 3.5 veces el rendimiento de IA que el iPad Pro con M4 1 y hasta 5.6 veces más rápido que el iPad Pro con M1.

En términos de videojuegos, la integración del chip M5 incorpora un motor de trazado de rayos de tercera generación que permite una iluminación, reflejos y sombras más realistas, lo que hace a este equipo una opción para aplicaciones y juegos visualmente intensivos.

El iPad Pro de 11 y 13 pulgadas con M5 estará disponible en acabados plateado y negro espacial en configuraciones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Su precio inicial es de 999 dólares para el modelo con wifi y de 1,199 dólares para el modelo con wifi + celular. El iPad Pro de 13 pulgadas tiene un precio inicial de 1,299 dólares para el modelo con wifi y de 1,499 dólares para el modelo con wifi + celular.

Apple no abandona los Vision Pro

Los nuevos Vision Pro, además de la integración de un nuevo chip, incluye mejoras a nivel de hardware, como una nueva banda para tener un ajuste más cómodo, además de una batería más duradera y mayor nitidez en las imágenes.

De acuerdo con la empresa, “M5 ofrece una experiencia aún más rápida, fluida y con mayor capacidad de respuesta para los usuarios de Apple Vision Pro, a la vez que ofrece nuevas oportunidades para que los desarrolladores creen experiencias espaciales e inmersivas más avanzadas”.

Entre los detalles técnicos destacan que las funciones de IA se ejecutarán 50% más rápido en experiencias del sistema (como transformar fotos en escenas espaciales), además de permitir el acceso a ChatGPT.

Apple también informó que este dispositivo incluirá el nuevo chip R1 especialmente diseñado, que procesa la información de 12 cámaras, cinco sensores y seis micrófonos, y transmite nuevas imágenes a las pantallas en 12 milisegundos para crear una vista del mundo en tiempo real.

Su precio inicial es de 3,499 dólares y está disponible en capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos.