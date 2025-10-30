Guía rápida para cambiar los controles en la pantalla de bloqueo de tu iPhone y personalizarlo

Cómo cambiar los controles de la pantalla de bloqueo en iPhone con iOS 18

- Verifica que tu dispositivo esté actualizado a iOS 18 en adelante.

- Mantén presionada la pantalla de bloqueo de tu iPhone.

- Toca Personalizar en la pantalla de bloqueo que desees modificar.

Screenshot

- Selecciona Pantalla de bloqueo.

- Presiona el ícono de linterna o cámara para eliminarlos.

Screenshot

- Pulsa el símbolo “+” para agregar un nuevo control de acceso rápido; el signo aparece en el mismo lugar donde eliminaste el acceso directo. Selecciona el control que prefieras.

- Toca Listo en la esquina superior derecha para guardar los cambios.

En modelos iPhone 16, 16 Pro o 15 Pro con botón de acción, también es posible acceder a una nueva opción de Controles desde Configuración > Botón de acción, donde se incluyen las herramientas disponibles para este tipo de accesos rápidos.

Novedades en la última actualización

CarPlay: sigue tus actividades y responde mensajes sin distracciones mientras conduces.

Mapas: recuerda tus rutas frecuentes y te avisa sobre retrasos; permite compartir lugares que visitas.

Juegos: nueva app que centraliza tu actividad en videojuegos y permite retar a amigos.

Wallet: sigue el estado de tu equipaje y tus vuelos desde tu pase de abordar.

Fotos: organización más clara con pestañas “Biblioteca” y “Colecciones”; fotos favoritas con efecto 3D.

Accesibilidad: mejoras para usuarios que usan Braille y opciones para reducir mareos al moverse en vehículos.