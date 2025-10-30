Guía rápida para cambiar los controles en la pantalla de bloqueo de tu iPhone y personalizarlo

Las actualizaciones de iOS incorporan nuevas opciones de personalización para los usuarios de iPhone. Una de las más destacadas es la posibilidad de cambiar los accesos rápidos que aparecen en la pantalla de bloqueo, un espacio que tradicionalmente incluía la linterna y la cámara. Ahora, este apartado puede modificarse desde los ajustes del sistema para colocar otras funciones según las necesidades del usuario.
El proceso es sencillo y está disponible para quienes cuentan con iOS 18 o versiones más actualizadas. A continuación se detalla paso a paso cómo realizar el cambio y aprovechar las nuevas herramientas que incorpora esta versión del sistema operativo.
Cómo cambiar los controles de la pantalla de bloqueo en iPhone con iOS 18
- Verifica que tu dispositivo esté actualizado a iOS 18 en adelante.
- Mantén presionada la pantalla de bloqueo de tu iPhone.
- Toca Personalizar en la pantalla de bloqueo que desees modificar.
- Selecciona Pantalla de bloqueo.
- Presiona el ícono de linterna o cámara para eliminarlos.
- Pulsa el símbolo “+” para agregar un nuevo control de acceso rápido; el signo aparece en el mismo lugar donde eliminaste el acceso directo. Selecciona el control que prefieras.
- Toca Listo en la esquina superior derecha para guardar los cambios.
En modelos iPhone 16, 16 Pro o 15 Pro con botón de acción, también es posible acceder a una nueva opción de Controles desde Configuración > Botón de acción, donde se incluyen las herramientas disponibles para este tipo de accesos rápidos.