Tecnología

Guía rápida para cambiar los controles en la pantalla de bloqueo de tu iPhone y personalizarlo

El nuevo sistema permite sustituir los accesos clásicos de cámara y linterna por controles personalizados desde la pantalla de bloqueo.
jue 30 octubre 2025 12:12 PM
guia-cambiar-controles-pantalla-bloqueo-iphone.jpg
El proceso es sencillo y está disponible para quienes cuentan con iOS 18 o versiones más actualizadas. (Screenshot)

Las actualizaciones de iOS incorporan nuevas opciones de personalización para los usuarios de iPhone. Una de las más destacadas es la posibilidad de cambiar los accesos rápidos que aparecen en la pantalla de bloqueo, un espacio que tradicionalmente incluía la linterna y la cámara. Ahora, este apartado puede modificarse desde los ajustes del sistema para colocar otras funciones según las necesidades del usuario.

El proceso es sencillo y está disponible para quienes cuentan con iOS 18 o versiones más actualizadas. A continuación se detalla paso a paso cómo realizar el cambio y aprovechar las nuevas herramientas que incorpora esta versión del sistema operativo.

Cómo cambiar los controles de la pantalla de bloqueo en iPhone con iOS 18

- Verifica que tu dispositivo esté actualizado a iOS 18 en adelante.

- Mantén presionada la pantalla de bloqueo de tu iPhone.

- Toca Personalizar en la pantalla de bloqueo que desees modificar.

iphone-pantalla-de-bloqueo.jpg
Screenshot

- Selecciona Pantalla de bloqueo.

- Presiona el ícono de linterna o cámara para eliminarlos.

iphone-pantalla-de-bloqueo-1
Screenshot

- Pulsa el símbolo “+” para agregar un nuevo control de acceso rápido; el signo aparece en el mismo lugar donde eliminaste el acceso directo. Selecciona el control que prefieras.

iphone-pantalla-de-bloqueo-3.PNG

- Toca Listo en la esquina superior derecha para guardar los cambios.

En modelos iPhone 16, 16 Pro o 15 Pro con botón de acción, también es posible acceder a una nueva opción de Controles desde Configuración > Botón de acción, donde se incluyen las herramientas disponibles para este tipo de accesos rápidos.

no-ignores-punto-naranja-o-verde-pantalla-de-tu-iphone
Novedades en la última actualización

CarPlay: sigue tus actividades y responde mensajes sin distracciones mientras conduces.

Mapas: recuerda tus rutas frecuentes y te avisa sobre retrasos; permite compartir lugares que visitas.

Juegos: nueva app que centraliza tu actividad en videojuegos y permite retar a amigos.

Wallet: sigue el estado de tu equipaje y tus vuelos desde tu pase de abordar.

Fotos: organización más clara con pestañas “Biblioteca” y “Colecciones”; fotos favoritas con efecto 3D.

Accesibilidad: mejoras para usuarios que usan Braille y opciones para reducir mareos al moverse en vehículos.

