La SICT contradice a Uber y lo dice claro: apps de taxis no tienen autorización para operar en aeropuertos

El gobierno mexicano dijo este lunes que los distintos servicios de transporte que se ofrecen a través de plataformas de aplicación, como Uber o Didi, carecen de la autorización para prestar servicios en los aeropuertos del país.
El anuncio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se da días después de que Uber ganara un amparo contra medidas de seguridad implementadas por la Guardia Nacional en las inmediaciones de las terminales aéreas.
La resolución, emitida por la jueza decimotercera del Distrito en Materia Administrativa, blinda a los conductores de Uber frente a cualquier acción de las autoridades en los más de 70 aeropuertos que hay en el país.
Al respecto, la SICT recuerda que esta resolución otorga una suspensión a Uber para que los operativos que realizan elementos de la Guardia Nacional no sean arbitrarios y discriminatorios; sin embargo, “no implica una autorización para la prestación de estos servicios”.
La dependencia Federal no solo hace referencia a Uber, también a conductores de aplicaciones como DiDi o InDrive.
En el documento, la dependencia gubernamental informa a los usuarios de los aeropuertos del país que pueden utilizar los servicios de taxis autorizados, turísticos y autobuses que cuentan con la autorización para operar en los puntos establecidos para ello.