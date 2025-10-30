El uso de IA en la oficina necesita vigilancia y para ello hay un nuevo empleo: chief AI officer

“Cada compañía que lo ha estado implementando le va dando su punto de vista. Lo que sí es común es que el Chief AI Officer define la estrategia, garantiza que las inversiones generen valor y lidera una implementación ética con gobernanza clara”, señaló Fernando Bermudez, director de relaciones corporativas de ManpowerGroup.

En otras palabras, este perfil surge como respuesta a la fragmentación de múltiples proyectos de IA dispersos en distintas áreas que, sin coordinación, se traducen en resultados limitados y riesgos acumulados.

Por su parte, McKinsey señala que las organizaciones donde la dirección ejecutiva supervisa la gobernanza de IA, muestran mayor correlación con resultados financieros positivos. Su estudio The State of AI 2025 sostiene que el valor no proviene solo de aplicar modelos generativos, sino de “reconfigurar cómo operan las compañías”, rediseñar flujos de trabajo y alinear tecnología con negocio.

“Esta posición equilibra la emoción sobre las posibilidades de la IA con los límites necesarios de cumplimiento, ética y riesgo”, apuntó la firma de consultoría en tecnología, Spencer Stuart, en su reporte sobre el crecimiento de esta posición .

Las industrias que lo están abrazando son, en general, aquellas donde la IA ya tiene un impacto operativo medible y donde los errores pueden costar caro. El sector farmacéutico y de biotecnología, por ejemplo, utiliza IA para acelerar el descubrimiento de fármacos, procesar datos genómicos y diseñar diagnósticos personalizados.

“Es una industria que está avanzando mucho en cuanto a tener áreas dedicadas al desarrollo de proyectos con inteligencia artificial y, por lo tanto, con el líder correspondiente”, señalaba Bermúdez.