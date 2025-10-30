Zuckerberg defiende la inversión de Meta en IA

El tema se trató debido a que hay accionistas preocupados de que Meta, junto a otros competidores como OpenAI, estén inflando una burbuja con todas estas inyecciones de capital al tiempo que no exista la suficiente capacidad informática para desarrollar modelos de vanguardia.

Según declaraciones de Zuckerberg, la empresa necesitará todavía más potencia de la que habían estimado inicialmente para conseguir que sus objetivos de IA se cumplan y, por lo tanto, requieren mayores inversiones en el campo para obtener frutos.

“Poder realizar una inversión significativamente mayor aquí, probablemente resultará rentable a largo plazo”, comentó el empresario, quien agregó que esa capacidad también se puede reutilizar para mejorar sus sistemas de recomendación en su familia de aplicaciones y anuncios.

Actualmente, Meta está construyendo grandes centros de datos para tener la suficiente potencia informática para el desarrollo de sus modelos y se prevé que la compañía tenga un gasto capital de entre 70,000 y 72,000 millones de dólares en este negocio.

En este sentido, Zuckerberg planteó la idea de que si Meta tiene un excedente de potencia informática, podría ofrecer parte de ella a terceros o bien, tendría suficientes recursos para varios años, aunque esto supondría una depreciación de ciertos activos.

No obstante, otras empresas del sector también aumentarán el rango de gastos de capital. Alphabet, la matriz de Google, dijo que pasará de entre 75,000 y 85,000 millones de dólares a un gasto de 91,000 y 93,000 millones de dólares.

Microsoft, por su parte, señaló que la compañía espera una aceleración significativa del crecimiento del gasto de capital durante el 2026, por lo que Meta no será la única empresa que elevará su capacidad de cómputo en los próximos meses.