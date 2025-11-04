¿Cómo capitalizar la transformación digital? La respuesta está en la IA

La IA también está revolucionando la forma en que las empresas miden el impacto de sus esfuerzos de marketing. “Los análisis avanzados y la optimización en tiempo real posibilitan a las empresas conectar directamente su inversión en las plataformas de Meta con resultados comerciales tangibles, un nivel de transparencia y responsabilidad que los medios tradicionales simplemente no pueden igualar”, declaró Nicola Mendelsohn, líder global del Grupo empresarial de Meta.

Sin embargo, la adopción tecnológica también requiere un cambio de liderazgo. En palabras de Mendelsohn, lo que se debe hacer primero es romper esquemas. La clave para aprovechar dichas oportunidades no reside únicamente en la inversión en herramientas digitales, sino en la mentalidad ágil de la alta dirección.

“Para los directivos, tener un pensamiento de probar y aprender es fundamental. Eso les permite pensar diferente sobre cómo definen sus presupuestos y cómo miden los resultados, por lo que creo que la IA brinda una gran oportunidad de hacerlo con mayor transparencia”, afirmó en entrevista.

Y con la temporada de compras por empezar (del Buen Fin a las fiestas decembrinas), la anticipación en las estrategias se torna crucial. Como apuntó Mendelsohn, el consejo es “utilizar la agilidad que proporciona la IA para llegar a los clientes justo donde están y, la verdad, es que están en las plataformas de Meta".

Así será posible capitalizar el hecho de que casi la mitad de los consumidores mexicanos comienzan sus compras de fin de año desde la segunda quincena de octubre. Por ello, consideró esencial analizar de dónde toman inspiración y dónde se genera la intención de adquirir un producto, destacando a Instagram en este proceso.