Instagram celebra 15 años de marcar la pauta en la economía creativa

En el marco de este aniversario, no solo es momento de mirar al pasado, sino de dar un vistazo hacia el mañana y cómo se redefinirá la manera en la que las personas se comunican y consumen en la app. Precisamente, este fue uno de los objetivos de la iniciativa House of Instagram, evento celebrado el 23 de octubre en Ciudad de México.

Esta reunión convocó a más de 600 creadores, marcas, agencias y especialistas en marketing para conmemorar los 15 años de Instagram.

El programa de charlas y conferencias estuvo enfocado en el desarrollo de estrategias para que las marcas se conecten con los consumidores de formas significativas y auténticas en temporadas de compra importantes, como las fiestas de diciembre, a través de formatos altamente interactivos como Reels.

Según cifras de la firma Nodus, el 66% de los consumidores en México descubrieron una marca a través de Reels y, de acuerdo a Crowd DNA, el 51% dice que los creadores de contenido influyeron en su compra. Esto evidencia una oportunidad enorme de conexión entre marcas y consumidores que están dispuestos a descubrir contenido nuevo e interesante.

Instagram también se potencia con el ecosistema de Meta para elevar el alcance del contenido, ya que permite implementar estrategias de mercadotecnia efectivas que involucran aplicaciones como WhatsApp y hasta Messenger de Facebook.

House of Instagram también fue el escaparate para conocer de cerca la colección de wearables Ray-Ban Meta. (Mariana Martínez / Expansión Studios)

El escenario para conectar a través de la innovación

Knorr México es una de las marcas que se han apalancado de Instagram y el ecosistema de Meta para conectar con la generación Z de forma innovadora. Entre julio y agosto de 2025, colaboró con el popular artista El Malilla para crear una interacción conversacional única en WhatsApp, que ofrecía experiencias impulsadas por la inteligencia artificial (IA), como selfies con el músico.