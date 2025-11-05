Publicidad

WhatsApp llega al Apple Watch: así puedes usar la nueva app desde tu muñeca

La aplicación de mensajería lanzó la versión en iPad hace unos meses y ahora desarrolló la versión oficial para el reloj de Cupertino.
mié 05 noviembre 2025 01:26 PM
WhatsApp revoluciona Apple Watch con una app para leer y escuchar mensajes sin sacar tu iPhone
Para poder usarla es necesario contar con un iPhone con iOS 15 o superior y un Apple Watch con watchOS 10 o versiones más recientes, además de tener instalada la última actualización de WhatsApp Messenger. (Foto: Facebook WhatsApp)

Esta noticia para muchos usuarios de la aplicación de Meta, WhatsApp, y los dispositivos de Apple es una novedad que querían ver desde hace años, pues por fin los usuarios de Apple Watch pueden usar la app de mensajería de forma oficial.

Ahora existe una versión diseñada especialmente para el reloj inteligente de Apple, con la que es posible leer, responder y escuchar mensajes directamente desde la muñeca.

Para empezar a usarla, es necesario contar con un iPhone con iOS 15 o superior y un Apple Watch con watchOS 10 o versiones más recientes, además de tener instalada la última actualización de WhatsApp Messenger. Una vez que se cumplan estos requisitos, la app del reloj puede instalarse automáticamente o desde la aplicación Watch en el iPhone, donde aparecerá en la lista de aplicaciones disponibles.

¿Cómo usar WhatsApp en Apple Watch?

La instalación es sencilla. Basta con buscar WhatsApp en la sección de apps del Apple Watch y tocar en “Instalar”.

Después, hay que asegurarse de que las notificaciones estén activadas tanto en el iPhone como en el reloj. Para hacerlo, se deben habilitar las alertas en

Configuración > Notificaciones > WhatsApp dentro del iPhone, y luego abrir la app Watch para activar la opción “Duplicar alertas del iPhone” para WhatsApp.

Esto garantiza que todos los mensajes y llamadas se reflejen también en el reloj.

Una vez configurada, la experiencia de uso es bastante completa. Desde el Apple Watch se pueden leer y responder mensajes con texto, dictado por voz o emojis, así como escuchar y enviar notas de voz sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

También es posible ver imágenes y stickers, recibir notificaciones de llamadas de WhatsApp, y contestarlas o rechazarlas directamente desde la pantalla del reloj. Todo esto, de acuerdo con Meta, mantiene el mismo nivel de cifrado de extremo a extremo.

Aunque todavía hay algunas limitaciones —por ejemplo, la app no permite hacer videollamadas ni acceder a funciones como los mensajes temporales o los estados—, WhatsApp para Apple Watch marca un paso importante hacia una mensajería más práctica. La posibilidad de responder con rapidez sin depender del teléfono resulta especialmente útil para quienes corren, manejan o están en reuniones.

Para aprovecharla al máximo, conviene personalizar las respuestas rápidas desde la app del iPhone, mantener activas las vibraciones para no perder notificaciones importantes y actualizar regularmente tanto WhatsApp como el sistema operativo del reloj.

Meta adelantó que continuará añadiendo funciones en próximas versiones, lo que sugiere que esta integración apenas comienza.

