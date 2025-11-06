México inaugura la mayor escuela pública de inteligencia artificial en América Latina

¿Cómo inscribirse en este centro de formación en IA?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de diciembre, mientras que las clases iniciarán el 6 de enero de 2026. Más allá de los números, el proyecto fortalecerá las habilidades digitales de la población mexicana ante un entorno global cada vez más competitivo.

Además de habilidades técnicas, tendrán un programa paralelo del idioma inglés, con el fin de que lo aprendido en las aulas se aplique en un entorno híbrido. Cualquier persona puede acceder al curso y certificarse, de acuerdo con Merino.

Según el Foro Económico Mundial, cerrar la brecha de habilidades en América Latina aumentará la productividad en un 20% y el PIB regional en un 6% hacia 2030. Si México logra alinear este esfuerzo con las demandas del mercado, el impacto económico podría ser significativo.

En este contexto, IBM se sumó como socio estratégico del programa. La empresa aportará su experiencia global en capacitación tecnológica, en consonancia con su compromiso de formar a 30 millones de personas para 2030 y de ofrecer entrenamiento gratuito en inteligencia artificial a dos millones de estudiantes en todo el mundo para 2026.

“Más allá de los objetivos globales, nos entusiasma participar en esta iniciativa, enfocándonos en el pilar más importante de la transformación digital: las personas. México no carece de talento; creemos que al acercar la capacitación y la tecnología a ese talento podemos multiplicar las posibilidades de desarrollo económico y transformación digital en el país”, señaló Mauricio Torres Echenagucia, director general de IBM México.

Además de IBM, firmas como Accenture, Google, TCS, SAP, AWS y otras compañías de la industria privada en conjunto con Infotec, el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Ciencia y Tecnología son las encargadas de mapear esta hoja de ruta para el talento humano interesado.

“Diseñamos 20 proyectos que consideramos son las especializaciones que más demanda la industria y habilidades que se requieren para el desarrollo de esta herramienta”, apuntó Merino, quien adelantó que se trata de una primera etapa que se expandirá.

Esta combinación de esfuerzos podría sentar las bases para un nuevo modelo de formación tecnológica, en el que las instituciones públicas garanticen acceso y equidad, mientras las empresas aportan actualización constante y estándares globales.

La creación de la Escuela Pública de Inteligencia Artificial marca un hito para el país. En un momento en que la inteligencia artificial redefine industrias, profesiones y políticas públicas, México busca no sólo adoptar tecnología, sino desarrollarla.

Si logra consolidar esta plataforma educativa, el país podría dar un paso firme hacia la soberanía digital, impulsando su propio talento y reduciendo la dependencia tecnológica del exterior.

