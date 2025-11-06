Movistar se va de México, pero ¿qué pasará con sus clientes en la región?

¿Qué dijo la empresa telefónica?

Sin mencionar detalles sobre la salida del país, Movistar aseguró que sus operaciones en México continúan como siempre, buscando calmar la incertidumbre de sus usuarios, aunque sin profundizar en información adicional sobre el futuro de la empresa.

“Continuamos brindando servicios móviles a todos nuestros clientes como hace más de 25 años a través de nuestros planes, recarga y servicio al cliente”, se puede leer en sus redes sociales.

Varios usuarios preguntaron cuándo se irían del país, pero Movistar se negó a dar una respuesta concreta y procedió a cerrar la opción de comentarios en su publicación de la red X.

¿Cuándo se va Movistar de México y Latinoamérica?

El martes 4 de noviembre, el CEO de Telefónica, Marc Murtra, confirmó que la compañía planea abandonar por completo Latinoamérica, lo que incluye a México, Chile y Venezuela. En el caso de Colombia, el proceso de retirada ya está muy avanzado.

“Vamos a salir de Hispanoamérica y los tres países que tenemos (...) Hispanoamérica para nosotros incluye México, Chile y Venezuela y vamos a salir de Hispanoamérica”, declaró el ejecutivo durante la rueda de prensa.

A pesar de este anuncio, todavía no hay una fecha exacta para que Movistar deje de operar en México. Se espera que el proceso sea gradual y largo, pero por ahora no existe un calendario definido.

Lo que sí se sabe es que el plan de retiro fue aprobado por la alta dirección de Telefónica, por lo que la salida es oficial, aunque su implementación tomará tiempo. Es justamente por esta razón que Movistar seguirá operando de manera normal hasta nuevo aviso.

ÚLTIMA HORA | La multinacional española Telefónica, dueña de la filial Movistar, anuncia su salida de Venezuela en su nuevo plan estratégico.



"Vamos a salir de Hispanoamérica", anunció su presidente, Marc Murtra. https://t.co/prhH2YkpeC pic.twitter.com/afJkjeK9hy — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 4, 2025

¿Quién podría comprar el negocio de Movistar?

Tras la decisión de Telefónica de reducir su presencia en Latinoamérica, trascendió que la compañía estaría sosteniendo conversaciones con Beyond ONE, propietaria de Virgin Mobile, para la posible venta de su negocio en México.

De concretarse este acuerdo, los clientes de Movistar podrían ser transferidos de manera gradual a Virgin Mobile, conservando su número y las condiciones de sus servicios, como ha ocurrido en otros mercados donde Telefónica ha reducido operaciones.

Por el momento, los usuarios no deben realizar ningún trámite. La recomendación es mantenerse atentos a cualquier información oficial que la empresa pueda emitir sobre cambios en la red, la marca o los planes de servicio.