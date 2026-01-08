Publicidad

La inflación se moderó al cierre de 2025 y sorprendió al mercado

El INPC se moderó a 3.69% anual en diciembre, apoyado por la caída en agropecuarios, aunque preocupa la persistencia de una inflación subyacente alta.
jue 08 enero 2026 09:02 AM
Hacia adelante, Monex advierte que el panorama inflacionario para 2026 no está exento de riesgos. Entre los factores al alza destacan los ajustes al IEPS, el impacto de aranceles a países sin tratado comercial, un posible repunte de la actividad económica y la resistencia de la inflación en servicios. (iStock)

La inflación en México cerró 2025 a la baja. En diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.28% mensual, por debajo de lo esperado por el mercado, lo que llevó a la inflación anual a 3.69%, desde 3.80% en noviembre, de acuerdo con datos del Inegi.

Con ello, el indicador se mantuvo por sexto mes consecutivo dentro del rango de objetivo de Banxico (3% ±1 punto porcentual) y confirmó una trayectoria de moderación hacia el cierre del año.

El resultado estuvo apoyado por el componente no subyacente, que registró una caída mensual de 0.16%, principalmente por el retroceso de los precios agropecuarios (-0.66%), lo que compensó el avance de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno (0.24%).

En contraste, la inflación subyacente —que refleja presiones más persistentes— se ubicó en 0.41% mensual y 4.33% anual, todavía por encima del rango objetivo del banco central.

"Si bien esta cifra sugiere un panorama inflacionario relativamente estable, al analizar por componentes se observa que la inflación subyacente promedió 4.08% a/a (4.30% en los últimos seis meses), por encima del límite superior del intervalo de variabilidad de Banxico", explicó el análisis de Monex.

Dentro del componente subyacente, los servicios siguieron mostrando mayor dinamismo, con un aumento mensual de 0.48%, mientras que las mercancías avanzaron 0.33%.

Economía

Analistas de Sura Investments subrayan que, aunque la desaceleración de la inflación general da margen para que Banxico continúe con una postura monetaria más acomodaticia, la persistencia de la subyacente —que acumula ocho meses por arriba del rango objetivo— mantiene la cautela.

Hacia adelante, Monex advierte que el panorama inflacionario para 2026 no está exento de riesgos. Entre los factores al alza destacan los ajustes al IEPS, el impacto de aranceles a países sin tratado comercial, un posible repunte de la actividad económica y la resistencia de la inflación en servicios.

Bajo este escenario, la firma anticipa que Banxico mantendría sin cambios su tasa de referencia en 7.0% en el corto plazo, pese a la moderación observada al cierre de 2025.

Productos con mayor incidencia en la inflación

Estos son los productos con mayor incidencia al alza y a la baja en la inflación de diciembre de 2025, según el INEGI (Cuadro 2 del INPC):

Los que más subieron

  1. Transporte aéreo: +19.89% mensual
  2. Tomate verde: +27.01%
  3. Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +0.83%
  4. Vivienda propia: +0.18%
  5. Leche pasteurizada y fresca: +1.54%

Los que más bajaron

  1. Papaya: −10.77% mensual
  2. Calabacita: −8.38%
  3. Chile serrano: −6.90%
  4. Huevo: −4.11%
  5. Pollo: −1.30%
