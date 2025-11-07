“La IA podría tomar el resto del trabajo humano en 20 años”: qué dijo DeepSeek

Chen Deli, investigador principal de DeepSeek, planteó un escenario en dos tiempos. Primero, un beneficio de corto plazo: “creo que la IA podría ser una gran ayuda para los humanos en el corto plazo”. Luego una advertencia con plazos concretos.

Advirtió que el desplazamiento laboral podría comenzar en 5 a 10 años, cuando la IA sea capaz de asumir funciones hoy realizadas por personas. Enseguida marcó el lapso de mayor impacto: “En los próximos 10-20 años, la IA podría tomar el resto del trabajo que realizan los humanos y la sociedad podría enfrentar un desafío masivo”.

Ante ese escenario, asignó un rol a las empresas del sector. “Las compañías de tecnología deberán asumir el papel de ‘defensores’”, expuso. Mantuvo una postura dual: “Soy extremadamente positivo sobre la tecnología, pero veo el impacto que podría tener en la sociedad de manera negativa”.

Primera aparición pública de DeepSeek desde su expansión global

El mensaje se dio en Wuzhen, provincia de Zhejiang, durante el World Internet Conference, un foro organizado por el gobierno chino. Chen Deli compartió escenario con directores de Unitree, BrainCo y otras cuatro empresas agrupadas en China como los “seis pequeños dragones” de la IA.

Se trató de la primera intervención pública de la compañía en casi 12 meses. Desde enero, cuando DeepSeek presentó un modelo de bajo costo que superó a desarrollos de Estados Unidos, sus voceros han tenido presencia mínima en eventos.

Desde febrero, la única aparición de un representante de alto nivel fue la de su fundador y CEO, Liang Wenfeng, en una reunión televisada con el presidente Xi Jinping y otros emprendedores. Después de esa fecha, la firma no participó en los principales congresos tecnológicos del país ni emitió comunicaciones sobre su impacto.

La posición de China y el papel de DeepSeek en la carrera de IA

El gobierno chino ha presentado a DeepSeek como un referente de capacidad tecnológica y resistencia frente a las sanciones de Estados Unidos. Esta narrativa se consolidó en un momento de competencia tecnológica entre ambas naciones.

Un modelo actualizado de DeepSeek no se había liberado desde enero, pero en septiembre lanzó la versión V3, catalogada como “experimental”, con mejoras en eficiencia de entrenamiento y manejo de secuencias largas de texto.

Ese anuncio reforzó la atención sobre la empresa, que ya opera como pieza del ecosistema local de IA y semiconductores. El foco no solo está en modelos, sino en la cadena tecnológica que los soporta.

Integración de IA y chips hechos en China

Empresas chinas de semiconductores, como Cambricon y Huawei, desarrollaron chips compatibles con los modelos de DeepSeek. Esta integración tecnológica se sumó a los esfuerzos del país por consolidar un ecosistema interno de IA y procesamiento.

En agosto, cuando DeepSeek anunció la optimización de sus modelos para procesadores de fabricación china, el mercado reaccionó de inmediato. Las acciones de empresas domésticas del sector de chips registraron un alza tras el anuncio.

Ese movimiento colocó a DeepSeek como un nodo relevante en la estrategia china de autosuficiencia tecnológica, articulando desarrollo de modelos, compatibilidad de hardware y adopción de infraestructura local.