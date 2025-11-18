Tal archivo se utiliza para gestionar el tráfico de amenazas y “superó el tamaño esperado de entradas”, lo que provocó el fallo en el sistema de software que gestiona el tráfico de varios de sus servicios.

“Dada la importancia de los servicios de Cloudflare, cualquier interrupción es inaceptable. Pedimos disculpas a nuestros clientes y a la comunidad de internet en general por la interrupción de hoy”, dijo el vocero, quien también señaló que no había pruebas de que la caída fuera consecuencia de un ataque malicioso.

Problema de Cloudflare, similar a la pantalla azul de la muerte de Crowdstrike

En julio del año pasado sucedió un problema similar, cuando una actualización defectuosa de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike provocó una interrupción de los servicios generalizada y paralizó temporalmente vuelos, servicios financieros e incluso hospitales.

De acuerdo con la declaración que el CEO de la empresa, George Kurtz, dio en ese entonces, el problema que tuvo la compañía fue un error en una actualización de CrowdStrike, mismo que provocó fallos en miles de sistemas Windows en todo el mundo, causando la pantalla azul de la muerte (BSOD).