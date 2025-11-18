La mañana de este martes, el mundo de internet vivió un mal momento, con la caída de los servicios de la empresa Cloudflare, la cual dejó fuera de línea numerosos sitios web, desde ChatGPT, pasando por Canva e incluso afectando a la plataforma de redes sociales de Elon Musk, X.
De acuerdo con un vocero de Cloudflare, la compañía registró un “aumento repentino del tráfico inusual” hacia uno de sus servicios, lo que provocó que parte del tráfico que pasaba por su red experimentara errores.
La empresa, que se encarga de gestionar y proteger el tráfico de alrededor del 20% de internet como si se tratara de un intermediario entre usuarios y servidores de las plataformas, confirmó que la caída de los servicios se debió a una interrupción de un archivo de configuración generado de forma automática.