Roblox exigirá a los usuarios verificar su edad para poder jugar y proteger a niños; así funcionará

El sistema de la compañía Persona que utilizan para reconocer la edad de los usuarios, asegura Kaufman, es bastante certero entre las edades de 5 a 25 años, debido a los cambios naturales en el desarrollo humano, y tienen un alto grado de confianza en la precisión. Asimismo ha sido probado en varias partes del mundo con grupos de personas distintos (color de piel, tamaños, género, etcétera) para evitar el sesgo.

El sistema, aclaró, no depende tanto de la tecnología con la que cuenta el usuario; no debe ser una tablet o computadora de nueva generación con una cámara muy poderosa para estimar la edad del usuario. Incluso si el dispositivo para usar Roblox no cuenta con cámara, los usuarios pueden utilizar un código QR desde su teléfono para capturar su imagen y pasar el filtro de seguridad.

Sin embargo, la plataforma reconoce que el sistema no es perfecto y puede equivocarse. Para ello ofrece la opción de que el usuario notifique el error en la estimación de edad y brinde alguna identificación que verifique su edad a la plataforma, para permitirle entrar en comunicación con usuarios de su edad.

Estas nuevas medidas comenzarán a aplicarse en todo el mundo en próximas semanas. (Roblox)

¿Y se puede usar IA para engañar a la IA? Para operar, el sistema hace dos cosas: primero se asegura de que el usuario sea una persona real frente a la cámara, y no alguien utilizando una herramienta o filtro para fingir que es otra persona. Lo segundo que hace es tomar una foto del usuario para estimar la edad del usuario. Ambas cosas ocurren al mismo tiempo.

Estos filtros de seguridad no ocurren una sola vez. Para asegurarse de que los usuarios que verificaron su edad son quienes están conectados, existe la posibilidad de que el sistema solicite más verificaciones posteriores. Además, Roblox capturará la imagen de usuario, pero solo para estos filtros; una vez que el proceso de estimación de edad concluye, esa información no es almacenada. Roblox elimina la foto del usuario, confirmó Kaufman.

La expectativa

El objetivo de estas nuevas medidas de seguridad es proteger a niños y adolescentes en Roblox, sin embargo al preguntar a Kaufman si tenían cifras o porcentajes que les ayudaran a medir el éxito o no de estas medidas después de aplicarse, no nos dio un dato preciso.

"Desde una perspectiva de Roblox, estamos constantemente invirtiendo en incrementar la seguridad y civilidad en la plataforma, y pensamos que es algo que nunca terminas de hacer... en el mundo real, la civilidad que la gente siempre está trabajando, siempre hay incidentes potenciales, pero no hay nada que sea perfecto. Esto no es una bala plateada que hará que todo sea perfecto, pero es otra herramienta que mejorará las cosas".

Kaufman mencionó que el éxito de estas y otras medidas de seguridad que aplican se mide a través del número de reportes de incidentes que reciben, mismos que monitorean constantemente. No obstante, no hubo una cifra que pudiera compartir.

¿Por qué hasta ahora y qué sigue después?

Kaufman comentó que estas medidas tomaron hasta ahora para aplicarse porque su desarrollo toma tiempo, pero reiteró que constantemente trabajan en la seguridad dentro de la plataforma, con los procesos que hay detrás y no necesariamente con aspectos que el usuario percibe al conectarse y jugar.

Para Roblox, además de medir la operación de estas nuevas medidas, el trabajo que sigue está más enfocado a lo que los usuarios no alcanzan a ver en la plataforma, para garantizar que la convivencia entre ellos sea sana y atienda a las normas de comportamiento.

Fuera de la plataforma, el fenómeno del juego no queda solo en conectarse y jugar. Hay una gran cantidad de contenido relacionado a esta plataforma en otras, como las redes sociales, en las cuales muchos streamers crean contenido con Roblox. Si bien ellos dan visibilidad a la marca, Kaufman comentó que no tienen contemplada una alianza o acercamiento directo con estos creadores para darles difusión y ayudar a niños y sus padres a entender estas medidas y por qué se aplicarán en todo el mundo.