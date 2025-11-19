Roblox exigirá a los usuarios verificar su edad para poder jugar y proteger a niños; así funcionará

Roblox utilizará selfies para verificar la edad de los usuarios
En próximas semanas, la plataforma implementará a nivel global nuevas medidas de seguridad que usan inteligencia artifical para estimar la edad de los usuarios con sus rostros y así reducir el grooming.
Roblox, una de las plataformas de juegos en línea más grande y exitosa de los últimos años, anunció nuevas medidas de seguridad para proteger a menores de edad, que consisten en utilizar tecnología de estimación de edad facial, la cual opera con inteligencia artificial. La verificación de este biométrico la realiza la compañía Persona, para asegurarse de que usuarios mayores de edad no entren en contacto con niños o adolescentes.
Estas medidas se centran en el uso del chat de la plataforma, es decir, en la comunicación directa y en tiempo real que usuarios tienen mientras juegan y se aplicarán en algunos países como Australia y Nueva Zelanda en las próximas semanas, así como en la primera semana de enero de forma global.
Publicidad
De acuerdo con Statista , de los usuarios activos diarios de Roblox, al segundo cuarto de 2025, 71.4 millones tienen más de 13 años de edad, y 39.7 millones tienen 13 años o menos; en ese mismo periodo del año pasado, los usuarios de menos de 13 años eran 32 millones. Apenas en el segundo cuarto de 2019, 9.9 millones tenían 13 años o menos, y 6.7 millones eran mayores de esa edad.
Al ser una plataforma donde diversos grupos de edad conviven y juegan, se reportaron casos de acoso y otras agresiones a menores de edad en años recientes.
Matt Kaufman, director de Seguridad en Roblox, señaló a Expansión los pormenores de estas nuevas medidas, sus alcances y propósitos.
¿En qué consisten estas nuevas medidas de seguridad y tecnología?
Desde los inicios de la world wide web, los contenidos, las plataformas y las aplicaciones restringidas a mayores de edad han contado con que el usuario declare su propia edad al marcar una casilla o su fecha de nacimiento antes de acceder, lo cual deja la responsabilidad en manos del usuario. Esto representa un riesgo para menores de edad, quienes pueden quedar expuestos a contenidos no apropiados para ellos, o a entrar en contacto con personas adultas desconocidas que pudieran hacerles daño.
Kaufman destaca que en años recientes algunas compañías desarrollaron modelos basados en el comportamiento del usuario para estimar su edad, pero esto también presenta limitaciones.
Las nuevas medidas en Roblox buscan verificar con mayor precisión la edad de los usuarios, y con ello, asegurarse de que convivan solo con usuarios de la misma edad.
"Si tienes 13 años, no podrás hablar con alguien que tenga 25, y viceversa. Estamos trabajando en que ese sistema sea compatible para que, si conoces a alguien en la vida real, aún podrás comunicarte con esa persona", dijo Kaufman.
Publicidad
El sistema de la compañía Persona que utilizan para reconocer la edad de los usuarios, asegura Kaufman, es bastante certero entre las edades de 5 a 25 años, debido a los cambios naturales en el desarrollo humano, y tienen un alto grado de confianza en la precisión. Asimismo ha sido probado en varias partes del mundo con grupos de personas distintos (color de piel, tamaños, género, etcétera) para evitar el sesgo.
El sistema, aclaró, no depende tanto de la tecnología con la que cuenta el usuario; no debe ser una tablet o computadora de nueva generación con una cámara muy poderosa para estimar la edad del usuario. Incluso si el dispositivo para usar Roblox no cuenta con cámara, los usuarios pueden utilizar un código QR desde su teléfono para capturar su imagen y pasar el filtro de seguridad.
Sin embargo, la plataforma reconoce que el sistema no es perfecto y puede equivocarse. Para ello ofrece la opción de que el usuario notifique el error en la estimación de edad y brinde alguna identificación que verifique su edad a la plataforma, para permitirle entrar en comunicación con usuarios de su edad.
¿Y se puede usar IA para engañar a la IA? Para operar, el sistema hace dos cosas: primero se asegura de que el usuario sea una persona real frente a la cámara, y no alguien utilizando una herramienta o filtro para fingir que es otra persona. Lo segundo que hace es tomar una foto del usuario para estimar la edad del usuario. Ambas cosas ocurren al mismo tiempo.
Estos filtros de seguridad no ocurren una sola vez. Para asegurarse de que los usuarios que verificaron su edad son quienes están conectados, existe la posibilidad de que el sistema solicite más verificaciones posteriores. Además, Roblox capturará la imagen de usuario, pero solo para estos filtros; una vez que el proceso de estimación de edad concluye, esa información no es almacenada. Roblox elimina la foto del usuario, confirmó Kaufman.
La expectativa
El objetivo de estas nuevas medidas de seguridad es proteger a niños y adolescentes en Roblox, sin embargo al preguntar a Kaufman si tenían cifras o porcentajes que les ayudaran a medir el éxito o no de estas medidas después de aplicarse, no nos dio un dato preciso.
"Desde una perspectiva de Roblox, estamos constantemente invirtiendo en incrementar la seguridad y civilidad en la plataforma, y pensamos que es algo que nunca terminas de hacer... en el mundo real, la civilidad que la gente siempre está trabajando, siempre hay incidentes potenciales, pero no hay nada que sea perfecto. Esto no es una bala plateada que hará que todo sea perfecto, pero es otra herramienta que mejorará las cosas".
Kaufman mencionó que el éxito de estas y otras medidas de seguridad que aplican se mide a través del número de reportes de incidentes que reciben, mismos que monitorean constantemente. No obstante, no hubo una cifra que pudiera compartir.
¿Por qué hasta ahora y qué sigue después?
Kaufman comentó que estas medidas tomaron hasta ahora para aplicarse porque su desarrollo toma tiempo, pero reiteró que constantemente trabajan en la seguridad dentro de la plataforma, con los procesos que hay detrás y no necesariamente con aspectos que el usuario percibe al conectarse y jugar.
Para Roblox, además de medir la operación de estas nuevas medidas, el trabajo que sigue está más enfocado a lo que los usuarios no alcanzan a ver en la plataforma, para garantizar que la convivencia entre ellos sea sana y atienda a las normas de comportamiento.
Fuera de la plataforma, el fenómeno del juego no queda solo en conectarse y jugar. Hay una gran cantidad de contenido relacionado a esta plataforma en otras, como las redes sociales, en las cuales muchos streamers crean contenido con Roblox. Si bien ellos dan visibilidad a la marca, Kaufman comentó que no tienen contemplada una alianza o acercamiento directo con estos creadores para darles difusión y ayudar a niños y sus padres a entender estas medidas y por qué se aplicarán en todo el mundo.