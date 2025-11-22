Publicidad

Tecnología

Estados Unidos intensifica su ofensiva antimonopolio contra Google

El gobierno estadounidense sostiene que Google controla de forma indebida los mercados clave de la publicidad digital.
sáb 22 noviembre 2025 08:32 AM
Google consideró que la demanda es una extralimitación que perjudicaría a editores, anunciantes y consumidores. (Foto: jetcityimage/Getty Images)

El gobierno de Estados Unidos solicitó a un juez federal ordenar la resolución de línea de negocio publicitario digital de Google, argumentando que no se puede confiar en las promesas del gigante tecnológico de cambiar sus prácticas.

Los abogados del gobierno presentaron su caso en los argumentos finales de una demanda centrada en la tecnología publicitaria de Google, es decir, el conjunto de herramientas que usan los editores de sitios web para vender anuncios y los anunciantes para comprarlos.

Esta es la segunda gran prueba antimonopolio de Google este año. En septiembre un juez rechazó una demanda similar del Departamento de Justicia que pedía que Google venda su navegador de búsqueda Chrome, en un caso antimonopolio.

En un escrito presentado antes de la audiencia de este viernes en, el Departamento de Justicia y varios estados de Estados Unidos acusaron a Google de adquirir ilegalmente monopolios en dos mercados interconectados de tecnología publicitaria.

El gobierno dice que Google controla simultáneamente múltiples aspectos del mercado de la publicidad digital.

"Estamos aquí para solucionar el problema. Argumentaremos que la mejor solución es desmantelar el monopolio de Google, lo que creará un nuevo competidor", dijo la fiscal general adjunta Gail Slater en una publicación en X.

Google consideró que la demanda es una extralimitación que perjudicaría a editores, anunciantes y consumidores. La compañía argumenta que sus herramientas publicitarias integradas ofrecen eficiencia e innovación, y que dividir el servicio sería técnicamente inviable. Se espera un fallo final en los próximos meses.

Google no es la única en el radar, el gobierno estadounidense ha intentado limitar la posición dominante de otros gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Meta.

A principios de la semana, un juez falló en contra el gobierno en una demanda hecha a Meta . En ese caso, la Comisión Federal de Comercio (FTC) acusaba a la compañía de mantener un poder de monopolio en las redes sociales mediante la adquisición anticompetitiva de WhatsApp e Instagram. Sin embargo, el juez concluyó que la FTC no logró demostrar que Meta conserva hoy un monopolio ilegal.

El fallo fue interpretado como un revés importante para la estrategia antimonopolio del gobierno.

Con información de AFP.

