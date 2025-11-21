Mientras el Senado presenta una ley de IA, no hay avances en ciberseguridad a pesar de ser un tema urgente

La propuesta legislativa presentada por la Comisión del Senado presidida por el senador Rolando Zapata Bello plantea reformas constitucionales, una Ley General de IA y la futura adaptación de al menos 17 leyes sectoriales que hoy no contemplan los impactos de sistemas algorítmicos en salud, educación, justicia, medio ambiente o datos personales.

“Los dos temas están directamente relacionados y la regulación en el tema de manejo de datos personales se percibe robusta, sin embargo, a la hora de hablar de IA o ciberseguridad la percepción es baja”, señaló Marcelo Felman, director de Ciberseguridad en Microsoft Latam.

Una de las principales advertencias que hace el más reciente reporte de la Unesco, en torno a las recomendaciones hacia 2030 sobre regulación de IA es que se intenta ordenar un ecosistema que la mayoría de los países no controlan ni producen, por lo que debe ser un trabajo robusto que contemple aristas en materia de seguridad informática, ética en el manejo de datos y soberanía de datos.

“Se requieren además de capacidades técnicas y humanas para vigilar, mientras que el país tiene un déficit importante en ambas disciplinas, IA y ciberseguridad”, planteó David González, investigador de seguridad informática en ESET LA.

La iniciativa describe una arquitectura institucional robusta, con un organismo especializado, comités sectoriales y estándares técnicos nacionales compatibles con Estados Unidos y Canadá. Todo ello se alinea con el objetivo de preparar a México para la revisión del T-MEC en 2026, donde la IA será uno de los nuevos campos de disputa comercial y geopolítica.

En el Proyecto que se presentó, la regulación debe incluir incentivos fiscales, centros de datos, formación de talento, infraestructura energética sostenible y mecanismos de certificación técnica, porque sin ello una regulación dura “inhibiría el desarrollo tecnológico nacional”, apunta el documento que presentó el Senado.

