Solución inteligente contra la sequía gana el Solve for Tomorrow de Samsung

Un equipo del CECyTE Morelos ganó el Solve for Tomorrow México 2025 con AtlTec, un sistema autónomo que capta y produce agua en zonas con sequía.
mié 26 noviembre 2025 03:00 PM
El proyecto está pensado para aplicarse en huertos comunitarios, cultivos de pequeña escala y zonas rurales sin acceso estable a agua potable. (Foto: Selene Ramírez)

El proyecto AtlTec, creado por estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Morelos (CECyTE), ganó la décimo segunda edición de Solve for Tomorrow México, la iniciativa de innovación educativa de Samsung que impulsa a jóvenes a resolver problemas reales de sus comunidades mediante herramientas STEM (ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas).

La edición de este año reunió a 1,687 proyectos de todo el país, lo que la convierte en una de las más concurridas desde su llegada a México.

AtlTec propone un sistema autónomo de captación, condensación y potabilización de agua diseñado para comunidades que viven bajo presión hídrica severa. Los estudiantes, originarios de Ayala, Morelos –una localidad con solo dos pozos para 33,000 habitantes– desarrollaron un condensador atmosférico para maximizar la generación de agua.

El dispositivo integra un tubo de cobre que aprovecha la temperatura fría del subsuelo, así como ventilación asistida, celdas de enfriamiento y un microcontrolador que funciona como servidor local. En conjunto, estas herramientas permiten monitorear datos de humedad, temperatura, nivel y calidad del agua sin conexión a internet.

El sistema también incorpora algoritmos de machine learning que determinan el momento y la cantidad exacta de riego, lo que ha permitido reducir el desperdicio de agua en más del 40% en su huerto escolar y lograr picos de hasta 20 litros por ciclo de producción.

El proyecto está pensado para aplicarse en huertos comunitarios, cultivos de pequeña escala y zonas rurales sin acceso estable a agua potable.

Durante la ceremonia de premiación, Thomas Yun, presidente de Samsung Electronics México, destacó el valor del programa para el desarrollo de talento jóven:

“Creemos que los líderes del futuro ya están aquí: jóvenes llenos de ideas, curiosidad y valentía de cambiar su realidad (...) Este programa les da la oportunidad no solo de aprender STEM, sino de usarlo para crear soluciones reales, transformar sus comunidades y conectar con el mundo”.

Además de AtlTec, los equipos finalistas recibirán capacitaciones y mentorías especializadas para fortalecer su prototipo y desarrollar un camino de implementación real que permita llevar la solución a más comunidades.

Samsung Electronics

