Solución inteligente contra la sequía gana el Solve for Tomorrow de Samsung

El dispositivo integra un tubo de cobre que aprovecha la temperatura fría del subsuelo, así como ventilación asistida, celdas de enfriamiento y un microcontrolador que funciona como servidor local. En conjunto, estas herramientas permiten monitorear datos de humedad, temperatura, nivel y calidad del agua sin conexión a internet.

El sistema también incorpora algoritmos de machine learning que determinan el momento y la cantidad exacta de riego, lo que ha permitido reducir el desperdicio de agua en más del 40% en su huerto escolar y lograr picos de hasta 20 litros por ciclo de producción.

El proyecto está pensado para aplicarse en huertos comunitarios, cultivos de pequeña escala y zonas rurales sin acceso estable a agua potable.

Durante la ceremonia de premiación, Thomas Yun, presidente de Samsung Electronics México, destacó el valor del programa para el desarrollo de talento jóven:

“Creemos que los líderes del futuro ya están aquí: jóvenes llenos de ideas, curiosidad y valentía de cambiar su realidad (...) Este programa les da la oportunidad no solo de aprender STEM, sino de usarlo para crear soluciones reales, transformar sus comunidades y conectar con el mundo”.

Además de AtlTec, los equipos finalistas recibirán capacitaciones y mentorías especializadas para fortalecer su prototipo y desarrollar un camino de implementación real que permita llevar la solución a más comunidades.