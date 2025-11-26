Solución inteligente contra la sequía gana el Solve for Tomorrow de Samsung

El proyecto AtlTec, creado por estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Morelos (CECyTE), ganó la décimo segunda edición de Solve for Tomorrow México, la iniciativa de innovación educativa de Samsung que impulsa a jóvenes a resolver problemas reales de sus comunidades mediante herramientas STEM (ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas).
La edición de este año reunió a 1,687 proyectos de todo el país, lo que la convierte en una de las más concurridas desde su llegada a México.
AtlTec propone un sistema autónomo de captación, condensación y potabilización de agua diseñado para comunidades que viven bajo presión hídrica severa. Los estudiantes, originarios de Ayala, Morelos –una localidad con solo dos pozos para 33,000 habitantes– desarrollaron un condensador atmosférico para maximizar la generación de agua.