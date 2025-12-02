Más que un ranking, Replay es un lente que muestra cómo Apple está ajustando su ecosistema para adaptarse a una tendencia que exige experiencias más personalizadas. Para ello la compañía incorporó nuevas capas de análisis.

Además de mostrar cuáles fueron los contenidos más escuchados, el Replay ‘25 incorpora las categorías de “Descubrimiento”, donde se detallan los artistas escuchados por primera vez y “Lealtad”, que contiene a los músicos a los que el usuario regresa año con año.

A esto se suman métricas como minutos totales escuchados, géneros favoritos, artistas del año y la popular “racha más larga con un artista”. Todo, por primera vez, disponible de forma nativa en Apple Music, sin necesidad de visitar un sitio externo.

Además, los artistas también pueden revisar sus resúmenes mensuales e incluso su playlist Replay All Time, que reúne sus temas más escuchados desde que abrieron su cuenta.

Los más escuchados en Apple Music 2025

Apple también dio a conocer sus listas de fin de año, en las que la canción APT. de Rosé y Bruno Mars encabezó prácticamente todos los rankings:

No 1 de Top canciones de 2025: Global

No 1 en Top 100: Shazam

No 1 en Top 100: Radio Global

No 1 en Top 100: Letras



Por su parte, Tyler, The Creator fue nombrado Artista del Año 2025, impulsado por el desempeño de Sticky, una de sus entradas más fuertes al catálogo reciente de la plataforma.

Además, dentro de los listados de género y tendencias emergentes, Apple destacó el crecimiento del R&B alternativo, el K-pop y el hip-hop colaborativo, géneros que impulsaron gran parte del volumen de escucha global durante el periodo evaluado (noviembre 2024 – octubre 2025).

De acuerdo con Statista, México ocupa el segundo lugar en la región en lo que respecta al tiempo diario dedicado a los servicios de streaming de música. En 2024, Spotify por sí solo concentró el 73.4% de todas las suscripciones a servicios de streaming de música en México. Le siguieron Amazon Music y YouTube, con cuotas de mercado del 8.5% y el 7.5%, respectivamente.