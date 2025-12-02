Publicidad

Tecnología

Apple Replay 2025: crece la reproducción de R&B y K-Pop

Apple Music presentó Replay 2025, una versión más analítica de su resumen anual que apuesta por insights personalizados para usuarios y artistas
mar 02 diciembre 2025 03:00 PM
Apple Replay 2025: los géneros musicales y los artistas que dominaron el año
el Replay ‘25 incorpora las categorías de “Descubrimiento”, donde se detallan los artistas escuchados por primera vez y “Lealtad”, que contiene a los músicos a los que el usuario regresa año con año. (Foto: Apple music)

Cada diciembre, la llegada de los recaps musicales marca el inicio de un ritual ya instalado en la vida digital, que consiste en mirar hacia atrás para entender cómo consumimos música durante los últimos doce meses. Aunque surgieron como simples resúmenes de reproducción, hoy son herramientas que revelan hábitos, tendencias y, sobre todo, la manera en que las plataformas interpretan los gustos de sus usuarios a través de sus sistemas de recomendación.

En este contexto, Apple Music presentó Replay ‘25, la nueva edición de su recorrido anual a través de la evolución musical de cada oyente.

Más que un ranking, Replay es un lente que muestra cómo Apple está ajustando su ecosistema para adaptarse a una tendencia que exige experiencias más personalizadas. Para ello la compañía incorporó nuevas capas de análisis.

Además de mostrar cuáles fueron los contenidos más escuchados, el Replay ‘25 incorpora las categorías de “Descubrimiento”, donde se detallan los artistas escuchados por primera vez y “Lealtad”, que contiene a los músicos a los que el usuario regresa año con año.

A esto se suman métricas como minutos totales escuchados, géneros favoritos, artistas del año y la popular “racha más larga con un artista”. Todo, por primera vez, disponible de forma nativa en Apple Music, sin necesidad de visitar un sitio externo.

Además, los artistas también pueden revisar sus resúmenes mensuales e incluso su playlist Replay All Time, que reúne sus temas más escuchados desde que abrieron su cuenta.

Los más escuchados en Apple Music 2025

Apple también dio a conocer sus listas de fin de año, en las que la canción APT. de Rosé y Bruno Mars encabezó prácticamente todos los rankings:

  • No 1 de Top canciones de 2025: Global
  • No 1 en Top 100: Shazam
  • No 1 en Top 100: Radio Global
  • No 1 en Top 100: Letras

Por su parte, Tyler, The Creator fue nombrado Artista del Año 2025, impulsado por el desempeño de Sticky, una de sus entradas más fuertes al catálogo reciente de la plataforma.
Además, dentro de los listados de género y tendencias emergentes, Apple destacó el crecimiento del R&B alternativo, el K-pop y el hip-hop colaborativo, géneros que impulsaron gran parte del volumen de escucha global durante el periodo evaluado (noviembre 2024 – octubre 2025).

De acuerdo con Statista, México ocupa el segundo lugar en la región en lo que respecta al tiempo diario dedicado a los servicios de streaming de música. En 2024, Spotify por sí solo concentró el 73.4% de todas las suscripciones a servicios de streaming de música en México. Le siguieron Amazon Music y YouTube, con cuotas de mercado del 8.5% y el 7.5%, respectivamente.

