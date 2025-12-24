Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

¿Dónde visitar el Bazar Navideño Artesanal de la Ciudad de México?

Desde textiles hasta artesanías de madera se expondrán en este espacio dedicado a la promoción de la cultura.
mié 24 diciembre 2025 08:39 AM
Presentado por: Gobierno de la Ciudad de México
artesanía 1
En México, el comercio de artesanías empleó a 41,289 personas, de las cuales 24,884 son mujeres y 16,405 son hombres, de acuerdo con el INEGI. (Cortesía)

¿A quién no le gustaría tener una muñeca Lele, unos zapatos tejidos o una figura de barro tallada por artesanos? Estos pueden ser lindos obsequios para la temporada decembrina. ¿Dónde encontrarlos? En el Bazar Navideño Artesanal, que organiza el Gobierno de la Ciudad de México.

El Bazar Navideño Artesanal se ubica en el número 13 del Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. Este espacio dedicado a la creatividad, el talento y la identidad cultural de México, reúne a artesanos de diversas regiones de la República Mexicana.

Publicidad

México, un país con tradición artesanal

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, México ocupa el tercer lugar en el mundo en la manufactura de artesanías; además, representa el sustento de más de ocho millones de artesanos en el país, aunque cabe mencionar que muchas empresas familiares no están registradas en los censos, por lo que el número puede ser mayor.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que, según datos de la Cuenta Satélite de la Cultura de México 2024, las áreas con mayor contribución al PIB fueron artesanías, con 18.4 % en la clasificación del sector de la cultura.

En México hay una gran gama de artesanías: figuras de barro, de cerámica, de madera, los textiles, la cestería y juguetes, entre otros productos. La muñeca Lele, por ejemplo, tiene su origen en Amealco, Querétaro. Lele es una palabra otomí que significa “bebé”. Hoy estas muñecas se han posicionado como un ícono cultural no solo de esa entidad, sino de todo el país.

Otras artesanías típicas de México son las figuras hechas con madera. Particularmente, sobresalen las que hacen en el Estado de México, en Hidalgo y, por supuesto, en Michoacán, una entidad con gran tradición en este rubro. En Quiroga y Cuanajo, por ejemplo, elaboran alhajeros, mobiliarios y diversos objetos; mientras que las guitarras de Paracho son muy valoradas por su calidad.

Publicidad

Las piezas de barro se elaboran principalmente en estados como Jalisco, Michoacán, Puebla, en el Estado de México y en Oaxaca, en donde sobresalen las formas hechas con barro negro.

A lo largo del país se manufacturan piezas de cestería, pero sin duda, las realizadas por los rarámuris en Chihuahua mantienen su tradición ancestral.

En textiles, existen comunidades en donde tejen sarapes, rebozos y otras prendas; mientras que en Oaxaca se distinguen las blusas bordadas, o en Yucatán, las famosas guayaberas son buscadas no solo por los turistas extranjeros, sino también por los nacionales.

Al existir una gran variedad de artesanías en México, es muy importante contar con foros para la exhibición y venta de las mismas, es por ello que iniciativas como Bazar Navideño Artesanal cobra relevancia. Además, este evento se suma a las actividades que la Ciudad de México efectúa en estas fechas con la finalidad de promover el encuentro entre la ciudadanía y el talento nacional en un ambiente seguro, accesible y lleno de espíritu navideño.

Además de las artesanías, los visitantes tienen la posibilidad de probar los deliciosos dulces típicos, café, chocolate y antojitos mexicanos, que también encontrarán en la metrópolis.

El Bazar Navideño Artesanal está disponible del 21 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, en un horario de 10:00 a 23:00 horas para que toda la ciudadanía y visitantes a la capital puedan acudir y regalar las piezas más bellas hechas por manos artesanas mexicanas.

_MG_5776.JPG

_MG_5776.JPG

Cortesía
_MG_6037.JPG

_MG_6037.JPG

Cortesía
_MG_6038.JPG

_MG_6038.JPG

Cortesía
_MG_6051.JPG

_MG_6051.JPG

Cortesía
_MG_8069.jpg

_MG_8069.jpg

Cortesía
_MG_5491.JPG

_MG_5491.JPG

Maritza Rios

Publicidad

Tags

artesanía Mexican Ciudad de México Turismo

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad