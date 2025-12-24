¿Dónde visitar el Bazar Navideño Artesanal de la Ciudad de México?

Las piezas de barro se elaboran principalmente en estados como Jalisco, Michoacán, Puebla, en el Estado de México y en Oaxaca, en donde sobresalen las formas hechas con barro negro.
A lo largo del país se manufacturan piezas de cestería, pero sin duda, las realizadas por los rarámuris en Chihuahua mantienen su tradición ancestral.
En textiles, existen comunidades en donde tejen sarapes, rebozos y otras prendas; mientras que en Oaxaca se distinguen las blusas bordadas, o en Yucatán, las famosas guayaberas son buscadas no solo por los turistas extranjeros, sino también por los nacionales.
Al existir una gran variedad de artesanías en México, es muy importante contar con foros para la exhibición y venta de las mismas, es por ello que iniciativas como Bazar Navideño Artesanal cobra relevancia. Además, este evento se suma a las actividades que la Ciudad de México efectúa en estas fechas con la finalidad de promover el encuentro entre la ciudadanía y el talento nacional en un ambiente seguro, accesible y lleno de espíritu navideño.
Además de las artesanías, los visitantes tienen la posibilidad de probar los deliciosos dulces típicos, café, chocolate y antojitos mexicanos, que también encontrarán en la metrópolis.
El Bazar Navideño Artesanal está disponible del 21 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, en un horario de 10:00 a 23:00 horas para que toda la ciudadanía y visitantes a la capital puedan acudir y regalar las piezas más bellas hechas por manos artesanas mexicanas.
_MG_5491.JPG
Maritza Rios