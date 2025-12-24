¿Dónde visitar el Bazar Navideño Artesanal de la Ciudad de México?

México, un país con tradición artesanal

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, México ocupa el tercer lugar en el mundo en la manufactura de artesanías; además, representa el sustento de más de ocho millones de artesanos en el país, aunque cabe mencionar que muchas empresas familiares no están registradas en los censos, por lo que el número puede ser mayor.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que, según datos de la Cuenta Satélite de la Cultura de México 2024, las áreas con mayor contribución al PIB fueron artesanías, con 18.4 % en la clasificación del sector de la cultura.

En México hay una gran gama de artesanías: figuras de barro, de cerámica, de madera, los textiles, la cestería y juguetes, entre otros productos. La muñeca Lele, por ejemplo, tiene su origen en Amealco, Querétaro. Lele es una palabra otomí que significa “bebé”. Hoy estas muñecas se han posicionado como un ícono cultural no solo de esa entidad, sino de todo el país.

Otras artesanías típicas de México son las figuras hechas con madera. Particularmente, sobresalen las que hacen en el Estado de México, en Hidalgo y, por supuesto, en Michoacán, una entidad con gran tradición en este rubro. En Quiroga y Cuanajo, por ejemplo, elaboran alhajeros, mobiliarios y diversos objetos; mientras que las guitarras de Paracho son muy valoradas por su calidad.