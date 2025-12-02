Youtube lanza su propio Wrapped para competir contra Spotify: así puedes ver tu Recap 2025

“La gente se acerca mucho a YouTube para explorar (...) Justo también en el reporte de cultura y tendencia veíamos que más del 80% de los mexicanos va a la plataforma de manera diaria a ver contenido de algo que les apasiona”, refirió en entrevista Agis.

La versión 2025 de YouTube Recap está disponible a partir de este 2 de diciembre y ofrece a los usuarios con una cuenta activa una experiencia personalizada. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

Hasta 12 tarjetas personalizadas que resumen tus intereses del año (canales favoritos, temas explorados y evolución de hábitos de visualización).

Un mapa de búsquedas y reproducciones, con momentos más relevantes del año.

Una ligera incursión en gamificación o autoexploración: la posibilidad de “descubrir tu tipo de personalidad” según los videos que más disfrutaste.

Accesibilidad desde la página principal o la pestaña “Tú”, tanto en dispositivos móviles como en computadoras —lo que facilita su difusión y potencial viralidad—.

Este formato no sólo ofrece un repaso al usuario de su año digital, sino que pretende transformarse en un espacio de nostalgia, identidad y auto-reflexión digital. Una estrategia para reforzar el vínculo emocional con la plataforma y favorecer la recurrencia.

Aunque el despliegue inicial de YouTube Recap está enfocado en Norteamérica, la plataforma anunció que comenzará a expandirse globalmente durante los próximos días.

El contexto local da pistas del potencial impacto. Según datos de Statista, en 2021 la base de usuarios de YouTube México era de aproximadamente 61.39 millones, y se proyecta que alcance los 68.57 millones para el cierre de 2025.

Además, se calcula que 60% de los mexicanos declara tener una cuenta activa para compartir videos en YouTube, aunque el uso activo de redes como Facebook e Instagram se sitúa alrededor del 80%. Estos porcentajes sugieren que YouTube enfrenta un reto de engagement y retención, y que su nuevo Recap podría ser un elemento clave para revertir ese rezago.

“Las listas de fin de año y el YouTube Recap son una muestra del rol de la plataforma como un lugar donde se descubren, crean y comparten los momentos que dan de qué hablar en nuestro país”, refirió Agis.

La apuesta de YouTube por este tipo de formatos no surge en la nada, pues hoy la plataforma de Google compite con Spotify, particularmente por el mercado de podcast. Según las cifras de Sattista recogidas en abril de 2024, el 31% de los consumidores de podcasts semanales en Estados Unidos usan YouTube, mientras que Spotify atrajo al 21%.

YouTube hacia experiencias más personalizadas

La apuesta de YouTube con su Recap va acompañada de movimientos más amplios de la plataforma hacia la personalización activa del contenido. Recientemente, el medio Tech Crunch informó que la plataforma comenzó a probar una función experimental llamada Your Custom Feed, pensada para que los usuarios puedan ajustar sus recomendaciones en el feed de inicio mediante instrucciones o prompts.

El Digital Consumer Trends 2024 de Deloitte señala que los usuarios plataformas de video expresan un interés creciente en contar con experiencias más personalizadas. Al mismo tiempo, el informe advierte que existe una percepción de frustración cuando los algoritmos no logran interpretar adecuadamente sus preferencias o recomiendan contenido irrelevante.

Con el Recap y las pruebas de personalización manual, YouTube se alinea a este contexto donde las audiencias no solo quieren ver contenido, sino entender, editar y reafirmar su identidad digital a través de lo que consume, y donde las plataformas compiten por quedarse más tiempo en tu pantalla.