Estos celulares iPhone y Android dejarán de tener WhatsApp a partir de diciembre 2025

En diciembre de 2025, el servicio dejará de estar disponible en varios dispositivos que operan con sistemas iOS y Android, lo que dejará sin acceso a esta importante herramienta de comunicación a quienes tengan esos modelos.

Si quieres saber si tu teléfono está en la lista, aquí te contamos todo lo que necesitas saber al respecto.

¿Por qué WhatsApp realiza actualizaciones periódicas?

WhatsApp lanza actualizaciones de manera constante para garantizar la seguridad de sus usuarios. Cada nueva versión incluye mejoras en el cifrado de los mensajes y en los sistemas de protección de datos, lo que ayuda a prevenir ataques cibernéticos y accesos no autorizados. La aplicación también corrige errores detectados en versiones anteriores, lo que evita fallas que puedan afectar la experiencia de uso o generar pérdida de información.

Además, las actualizaciones permiten agregar nuevas funciones y mejorar la interfaz de usuario. Esto incluye herramientas de mensajería, opciones multimedia, reacciones, estados y funciones de llamadas de voz y video, entre otras. De esta manera, WhatsApp se mantiene competitivo frente a otras aplicaciones y sigue ofreciendo un servicio completo y adaptado a las necesidades de los usuarios.

Por último, las actualizaciones aseguran la compatibilidad con las versiones más recientes de los sistemas operativos, tanto de Android como de iOS. A medida que los fabricantes de teléfonos lanzan nuevos modelos y actualizan sus plataformas, WhatsApp ajusta su funcionamiento para aprovechar las capacidades de los dispositivos modernos. Esto explica por qué los teléfonos más antiguos, que no pueden soportar las últimas versiones del sistema operativo, dejan de ser compatibles con la aplicación.

A partir de diciembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en ciertos modelos antiguos de teléfonos Android e iOS. (nantonov/Getty Images)

Teléfonos en los que WhatsApp dejará de funcionar en diciembre de 2025

WhatsApp dejará de estar disponible en algunos modelos de teléfonos a partir de diciembre de 2025. Estos son algunos de ellos:

Android

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

iOS

iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone SE (1.ª generación)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Si tu dispositivo está en la lista, WhatsApp te enviará una notificación avisándote si necesitas actualizar el software o cambiar de teléfono.

¿Cuánta gente usa WhatsApp en México?

WhatsApp se mantiene como la aplicación de mensajería más utilizada en México, con alrededor de 78 millones de usuarios activos, según datos de la Asociación de Internet MX. Esto significa que casi nueve de cada diez internautas mexicanos recurren a esta plataforma para comunicarse diariamente.

En el ranking de aplicaciones digitales más populares del país, WhatsApp lidera con ventaja, seguido de Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. En contraste, Twitter y LinkedIn registran menos de 10 millones de usuarios cada una, ubicándose como las menos empleadas por la población internauta.

La Asociación de Internet MX agrupa a los principales actores del sector y genera información clave sobre tendencias digitales en el país. Aunque sus cifras no son oficiales, ofrecen un panorama confiable del comportamiento y las preferencias de los usuarios de internet en México.