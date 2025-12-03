El “cerebro” de TikTok en Latinoamérica estará en Brasil y se alimentará solo con energía del viento

Para el proyecto, TikTok se asoció con el desarrollador de centro de datos Omnia y con el proveedor de energía renovable Casa dos Ventos. Según la empresa, el data center operará con energía 100% limpia, proveniente de parques eólicos construidos específicamente para la instalación.

En su arranque, el centro tendrá una capacidad energética estimada de 300 megavatios; considerando que el consumo promedio por hogar en Brasil es de 1.945 kWh, esta cantidad podría abastecer aproximadamente a 1.35 millones de hogares. Se anticipa que las operaciones comiencen en 2027, y se espera que traiga consigo una generación de empleo especializado.

La jefa de políticas públicas de TikTok Brasil, Monica Guise, calificó la inversión como “histórica” para la compañía en la región, subrayando el compromiso con Brasil con una infraestructura sostenible.

Este anuncio se alínea con la creciente demanda digital impulsada por la expansión de servicios de nube, streaming, redes sociales, comercio electrónico y especialmente la adopción masiva de Inteligencia Artificial, que ha convertido a los centros de datos en atractivos clave.

Datos de Statista proyectan que los ingresos en el mercado latinoamericano de centros de datos alcancen los 23,520 millones de dólares en 2025.

Pese al entusiasmo del mercado por los data centers, el consumo de energía, y en general la sostenibilidad son un desafío decisivo a medida que la demanda aumenta.

En el caso del proyecto que TikTok pretende alzar en Brasil, comunidades indígenas del pueblo de Anacé, han expresado su preocupación y rechazo por el proyecto, pues alegan que la aprobación del centro de datos se dio a través de un licenciamiento ambiental simplificado, sin consulta previa, libre e informada, como exige el convenio internacional para pueblos indígenas.

Además, acusaron los riesgos del alto consumo de agua, necesaria para enfriar los equipos, a pesar de que los promotores del proyecto aseguran que el sistema utilizará agua de reuso y que la energía será renovable.

