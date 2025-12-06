Crunchyroll apuesta por Latam y por un doblaje sin IA para no perder su esencia

El año pasado esta industria en México tuvo un valor de mercado de 1,027 millones de dólares y se espera que rumbo a 2034 alcance los 2,218 millones de dólares, lo que implicaría el doble de su crecimiento, según datos de la consultora Informe de Expertos.

En el marco de CCXP Brasil 2025, Expansión conversó con Roberta Fraissat, marketing director LATAM de Crunchyroll, y Raúl González Bernal, vicepresidente, regional marketing & global theatrical marketing de Crunchyoll, sobre las estrategias de crecimiento en la región, el uso de Inteligencia Artificial (IA) y las tendencias en el mercado.

EXPANSIÓN: ¿Cuáles son los planes de Crunchyroll para ampliar su base de suscriptores en Latinoamérica?

FRAISSAT: Estamos trabajando en estar cerca de nuestra audiencia. Como base tenemos los eventos como CCXP México, CCXP Brasil, SOFA Colombia, cuyos encuentros se han convertido en uno de nuestros pilares, y en los cuales siempre traeremos a los artistas de doblaje. Parte de nuestra estrategia también son los lanzamientos de cine, como la premiere en México de Demon Slayer: Castillo Infinito. Son esos los tres pilares para estar cerca de nuestra audiencia.

GONZÁLEZ: También la hiperlocalización es relevante porque permite escuchar a la audiencia a través de nuestros canales de comunicación. Esto implica un trabajo focalizado en Latinoamérica por la importancia de hablar portugués de Brasil y español latino para contar con una relación multicultural, la cual se puede perder cuando se habla de un contenido de origen japonés.

Esta semana lanzamos los canales exclusivamente de Crunchyroll Brasil, y es parte de esta ida y vuelta con nuestra audiencia. La cercanía nos va a ayudar a seguir creciendo la comunidad de fans, y la comunidad de fans nos traerá suscriptores.

EXPANSIÓN: ¿Cuáles son las principales tendencias en el consumo de anime que distinguen a la región latinoamericana de otras en el mundo?

FRAISSAT: Algo que tenemos muy característico aquí es el cruce de generaciones (cross generation). Tenemos fans que consumen anime desde hace mucho tiempo, pero ahora tenemos una nueva audiencia que llega con intereses distintos. En Brasil hay un interés bastante particular en el protagonismo femenino.

GONZÁLEZ: En Brasil hay una audiencia femenina muy marcada. La otra es el doblaje. La particularidad que tiene Latinoamérica es el volumen de contenido doblado mucho más alto de lo que se consume en el mercado global, y ese es un buen diferenciador. Hacemos doblaje de más de 30 títulos cada temporada, o cada cuarto de año, y eso nos ayuda a seguir conectando más. En Latinoamérica se consume la televisión con doblaje, es parte de la cultura.

EXPANSIÓN: Entonces, ¿en Latinoamérica se favorece el contenido doblado al idioma del país?

GONZÁLEZ: Sí. El más fan lo escucha en japonés. Pero si tienen la opción de escucharlo en español o portugués van a hacerlo, porque los actores de doblaje son parte de la comunidad, de la cultura y a la gente le encanta escucharlos. Lo vimos en la premiere de Demon Slayer: son estrellas de cine, y es una particularidad que no ves en otras partes del mundo.

FRAISSAT: Para nosotros el doblaje es una conexión emocional, no es un servicio. De las personas que respondieron una investigación que hicimos, 39% prefieren ver el contenido doblado.

EXPANSIÓN: México tiene un legado muy grande en la industria del doblaje que impacta el consumo en Latinoamérica. Al haber un mayor volumen de contenido por localizar, ¿son suficientes los estudios de doblaje en México para satisfacer la demanda? ¿Crunchyroll necesita más estudios y gente para ello?

GONZÁLEZ: No creo que nos estemos enfrentando a una situación así. La planeación que hacemos es con muy buen tiempo. Tenemos muy buena relación con los principales estudios de doblaje, con directores y actores. Estamos en una posición bastante buena para continuar con el crecimiento sin tener problemas.

EXPANSIÓN: Muchas plataformas de streaming analizan la estrategia de integración de la Inteligencia Artificial en ámbitos de doblaje y algoritmos más precisos ¿Crunchyroll cómo ve esta tecnología?

FRAISSAT: Nosotros vamos a preservar muchísimo la parte creativa. Con eso no vamos a tener ninguna influencia de la IA. La parte creativa está 100% preservada. Pero vamos a utilizarla para trabajos de marketing, campañas, cosas así.

GONZÁLEZ: No podemos tapar el sol con un dedo. Es una herramienta que funciona, pero somos muy claros que nuestra comunidad y el medio que tenemos, el anime, es muy puro. Meterse con eso es quitarle esa esencia.

EXPANSIÓN: También muchas plataformas de streaming están cambiando sus modelos de negocio, de suscripción, como meter publicidad, cambiar los precios, etcétera ¿Crunchyroll tiene planes en futuro cercano para cambiar los planes de suscripción?

GONZÁLEZ: No por el momento, pero sí estamos en un estudio constante de cómo ofrecer mayores facilidades y apertura para que el mercado latinoamericano pueda suscribirse. A través de asociaciones, como la que tenemos con Claro en Brasil o en Latinoamérica con Amazon Prime Video o con las diferentes televisiones. Lo que necesitamos es encontrar las mejores alternativas. Este año lanzamos Pix aquí en Brasil, que es un sistema de pago que el 95% de las transacciones bancarias se dan ahí. Es entender cada vez más cómo abrir el espectro para que nuestra audiencia pueda consumir.

EXPANSIÓN: ¿Qué puede esperar México para el CCPX del otro año?

FRAISSAT: Yo espero que en CCXP Brasil los fans puedan disfrutar del espacio (de Crunchyroll) que preparamos con mucha dedicación. Se van a emocionar muchísimo.

GONZÁLEZ: Y que se preparen para la CCXP México porque viene grande. Acabamos de lanzar en México nuestra primera campaña de marca, fuera de lo ordinario. Elegimos México para sacar esta campaña a gran escala. Es una de las grandes señales de que Latinoamérica es una de las regiones más importantes para Crunchyroll.