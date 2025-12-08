IBM compra Confluent para apostar seriamente en la carrera por la IA

Desde su origen, Confluent se enfocó en resolver un problema que casi todas las empresas comparten, cómo mover información sin fricciones entre sistemas, aplicaciones y usuarios. Su plataforma, basada en Kafka, permite que los datos fluyan como un río constante, listos para alimentar desde detectores de fraude hasta motores de recomendación. Con la explosión de la IA generativa, su rol dejó de ser un servicio especializado para convertirse en infraestructura más analítica y que ayuda a los modelos a responder de manera más rápida.

Después de años de depender de negocios tradicionales como el hardware, la consultoría o los servicios, la empresa apuesta por reconstruir su identidad alrededor del software, la nube y, sobre todo, la IA, pues con esta adquisición, la tecnológica conectará su portafolio de IA con datos actualizados, algo que sus clientes corporativos exigen para desplegar soluciones confiables y escalables.

¿Qué hace Confluent?

Confluent es, en esencia, una compañía que nació para resolver la incapacidad de mover datos de forma continua y en tiempo real. Aunque muchas compañías almacenan información en bases de datos, servidores o sistemas heredados, pocas hacen que esa información fluya sin fricciones entre distintas áreas, aplicaciones o equipos.

La historia comienza en LinkedIn, alrededor de 2010, cuando tres ingenieros, Jay Kreps, Neha Narkhede y Jun Rao, desarrollaron Apache Kafka, una plataforma diseñada para manejar un torrente constante de clics, búsquedas, interacciones y actualizaciones de perfiles. Kafka resolvió una necesidad interna, pero pronto se convirtió en un estándar de la industria para empresas que buscaban manejar datos a gran velocidad. Con esa experiencia en 2014 los tres dejaron LinkedIn para fundar Confluent.

Desde su fundación hasta su salida a bolsa en 2021, Confluent ha evolucionado de ser una solución técnica para ingenieros a convertirse en una plataforma estratégica para empresas que dependen cada vez más de la inmediatez y la precisión de sus datos.

Tras la noticia de la transacción, las acciones de Confluent subieron casi 30% en las horas posteriores al anuncio, reflejando la prima que IBM está dispuesta a pagar por esta infraestructura estratégica. Del otro lado, hubo un ligero retroceso de la acción de IBM. La compañía estima que la transacción se cerrará a mediados de 2026, posterior a que los reguladores den el visto bueno.

Más allá de los números, la compra evidencia una tendencia profunda en la industria tecnológica. Las grandes empresas ya no compiten solo por proveedores de nube o algoritmos avanzados; ahora buscan controlar la tubería misma de los datos. Quien domine ese flujo tendrá ventaja para entrenar modelos, automatizar operaciones, crear nuevos servicios y, en última instancia, construir negocios que dependan menos de ciclos de hardware y más de la inteligencia que corre por encima de ellos.

Confluent es, en esencia, una apuesta por ese futuro. Y para IBM, representa un acelerador necesario en una carrera donde cada milisegundo de información en tiempo real puede marcar la diferencia.

