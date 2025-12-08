Publicidad

Paramount lanza oferta hostil por Warner Bros Discovery

Tras la noticia de que Netflix adquirirá Warner, las respuestas de la industria llegaron, ahora Paramount ofreció 103,000 millones de dólares por los activos del estudio.
lun 08 diciembre 2025 10:26 AM
Paramount quiere comprar Warner Bros Discovery: lanza oferta hostil con la que desafía a Netflix
Paramount está dispuesta a prescindir del aval directivo y a dirigirse directamente a los accionistas. (Foto: Mario Tama/Getty Images)

La industria de streaming no para en dar noticias, tras darse a conocer que Netflix alcanzó un acuerdo por Warner, la ofensiva de Paramount Skydance llegó. La empresa presento una oferta por adquirir los activos del estudio por 103,000 millones de dólares.

Paramount se ha permitido un tono casi desafiante al ofrecer 30 dólares por acción, una valoración muy superior a la que Warner recibió de Netflix, y al plantear una adquisición total, en efectivo, que reduce la incertidumbre frente a un mercado de crédito que se ha vuelto menos tolerante con las historias de rescate corporativo.

El consejo de Warner, que hasta hace unos días defendía la negociación con Netflix como la vía más ordenada para desmantelar su conglomerado de activos, enfrenta ahora un escenario embarazoso.

La irrupción de Paramount no sólo sugiere que la compañía subvaloró sus posesiones, sino que también pone en entredicho su lectura del mercado. Netflix buscaba piezas selectivas que reforzaran su identidad como estudio global, pero su oferta dejaba fuera negocios lineales, cadenas y áreas menos atractivas. Paramount, en cambio, está dispuesta a llevarse el conjunto completo, aun sabiendo que buena parte del portafolio es poco rentable.

Warner arrastra una deuda que ha limitado su capacidad de inversión, mientras que Paramount enfrenta un estancamiento prolongado en su crecimiento digital, y ambas compañías luchan por mantener relevancia frente a un ecosistema dominado por actores que combinan tecnología, datos y distribución global.

Paramount por su parte está dispuesta a prescindir del aval directivo y a dirigirse directamente a los accionistas, un movimiento que recuerda más a las batallas corporativas de los años noventa que al orden relativamente controlado del entretenimiento contemporáneo.

Una integración de este tamaño, que concentraría franquicias, plataformas y cadenas de televisión bajo un mismo dueño, inevitablemente suscitará preguntas sobre competencia, pluralidad de contenidos y poder negociador frente a creadores y distribuidores, de acuerdo con un reporte de New York Times.

El episodio también deja mal parada a Netflix, cuya capacidad de ejecutar grandes adquisiciones siempre ha sido cuestionada por analistas que ven en la empresa un gigante de crecimiento orgánico más que un integrador clásico.

Si Warner termina en manos de Paramount, Netflix no sólo pierde acceso a uno de los catálogos más potentes del mercado; también pierde influencia simbólica en una industria donde la escala se ha convertido en un fin en sí mismo.

