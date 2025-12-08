El acuerdo Netflix‑Warner promete cambiar la TV de paga, pero el verdadero golpe estará en el negocio publicitario

Según eMarketer, la inversión global en plataformas con publicidad creció 17% en 2024, impulsada por marcas que buscan precisión y audiencias que migran desde la TV abierta. En mercados como México, The CIU estima que 4 de cada 10 suscriptores aceptan ver anuncios a cambio de pagar menos, acelerando la adopción de planes híbridos.

“En un mercado saturado, con siete u ocho plataformas peleando por retención y monetización, se requiere de movimientos inteligentes”, precisó hace unas semanas, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content.

La enorme base de suscriptores de Netflix combinada con la fuerte propiedad intelectual de WBD consolidará una escala de suscripción inigualable y fortalecerá la línea de producción cinematográfica de Netflix, lo que significa que la empresa puede competir mejor con actores como Disney, de acuerdo con Jeremy Goldman, analista senior en eMarketer.

“Netflix ya demostró que su capacidad de segmentación basada en comportamiento, tiempos de visualización, afinidades y patrones de abandono supera a la mayoría de los servicios tradicionales. Con Warner, esa ventaja deja de ser aislada y se convierte en una plataforma publicitaria global con inventario premium”, apunta Goldman.

El propio Bloys señaló que la batalla real es el churn, es decir la facilidad con que el consumidor entra y sale de las plataformas y de hecho por eso una métrica que para ellos es fundamental es saber qué título ven los usuarios a la hora de activar su suscripción.

Con una biblioteca que ahora incluirá The Lord of the Rings, Harry Potter, Friends, Game of Thrones, Succession, Matrix, Euphoria y The Big Bang Theory, los “first views” se multiplicarán. Y cada inicio de sesión equivale a nuevos datos, nuevas impresiones y nuevos modelos de predicción publicitaria.