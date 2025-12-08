El acuerdo Netflix‑Warner promete cambiar la TV de paga, pero el verdadero golpe estará en el negocio publicitario

El impacto en Disney, Prime Video y Paramount
Hasta hoy, Disney+ Ads, Prime Video Ads y Paramount+ eran alternativas crecientes, pero lejos de articular un ecosistema de publicidad tan robusto como el de una red social. La fusión obliga a todos a redefinir prioridades, que van desde consolidar inventario, hasta mejorar sus planes con anuncios.
“Disney deberá optimizar su plan con anuncios para no perder atractivo frente a un catálogo capaz de atraer audiencias familiares, adolescentes y adultas”, señaló Marisa Jones, analista de contenido y streaming en eMarketer.
La consolidación acelera la transición hacia modelos híbridos, donde la publicidad es el motor que mantiene estable el ingreso ante la volatilidad del churn.
Bloys lo explicó al hablar de la serie que ganó a mejor drama, The Pitt, que los formatos procedimentales y anuales les permiten mantener “visitas recurrentes” al catálogo sin depender de producciones de gran presupuesto. Es, en esencia, la ingeniería de la retención.
Por ello, lo que pone Netflix es el sistema de predicción de consumo más avanzado de la industria, segmentación personalizada y herramientas de medición, además de una infraestructura global que supera los 260 millones de suscripciones.
Con la fusión, de acuerdo con Goldman se gana un cruce de audiencias, donde se unen los fanáticos de franquicias con los heavy users del algoritmo de Netflix.
Por ello podría ser posible ver más vías para monetizar, spin-offs, universos extendidos, animación, documentales.
“La existencia de siete u ocho streamers hace difícil que el negocio funcione”, señaló Bloys, por lo que además de los títulos, se necesita escuchar a la audiencia y ofrecer lo que las tecnológicas han ofertado en temas de publicidad, lo que significa más personalización.
El acuerdo aún no es un hecho y puede enfrentar escrutinio regulatorio, pero ya pone en la mesa los cambios que podrían venir en la industria de entretenimiento.