Las compras por internet están en pausa: los consumidores tienen 'ansiedad política'

El estudio está basado en más de 25,000 consumidores en 16 países y muestra a un comprador más cauteloso, pues 6 de cada 10 dicen que están postergando decisiones de compra importantes.

La incertidumbre como limitante

Uno de los hallazgos más llamativos del reporte es que la geopolítica y la política aparecen como preocupaciones explícitas menores en las respuestas iniciales de los consumidores, con solo 5% y 3%, respectivamente.

Pero cuando el reporte profundiza específicamente en el efecto de la política, el escenario cambia y el impacto se vuelve accidente, pues 66% de los consumidores a nivel global afirma que los eventos políticos de su país lo hacen sentirse más ansioso sobre su futuro financiero.

Esta ansiedad no se limita al corto plazo, 55% asegura que la incertidumbre política lo vuelve más propenso a postergar decisiones importantes de vida, como cambiar de empleo, mudarse o iniciar un negocio.

Esta cautela se traslada directamente al consumo, pues 60% de los encuestados dicen sentirse más nerviosos al momento de realizar compras relevantes y 58% reconoce que ha comenzado a ahorrar más como medida preventiva ante el clima de incertidumbre global. En México, esta percepción es más marcada, pues 65% de los consumidores declara estar nervioso al tomar decisiones de compra de alto valor debido a la incertidumbre política, un dato que ayuda a explicar por qué el gasto digital no retrocede, pero tampoco acelera.

En México hay crecimiento pero moderado

En 2024, las ventas online minoristas en México alcanzaron los 789,700 millones de pesos, con un crecimiento anual de 20%, de acuerdo con datos de Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), y el país se consolida como una potencia global de e-commerce, ubicándose en el top 15 de países donde el comercio electrónico es el principal motor del retail, de acuerdo con AliExpress.