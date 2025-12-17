Los seis prompts de IA que disparan tu productividad laboral sin perder control

“La IA no es solo una herramienta, es una ventaja competitiva crucial que permitirá a las empresas liderar la innovación, optimizar sus operaciones y anticiparse a las demandas del mercado. Ignorarla es quedar rezagado en un entorno donde la agilidad y la adaptación son clave para el éxito a largo plazo” apuntó Gómez.

La promesa de la Inteligencia Artificial como herramienta de productividad suele venderse en términos de velocidad, muchos la conciben como una opción para escribir más rápido, resumir textos o producir más en menos tiempo. Pero en la práctica, quienes usan IA de forma intensiva descubren pronto que el verdadero cuello de botella es en no saber cómo se le pide apoyo.

En lugar de pedir ayuda de forma genérica, una de las claves para hacer prompts adecuados es ser conciso y claro, darle un objetivo claro y señalar las tareas a seguir de manera esquemática.

Prompt maestro (base de casi todo)

Este es el más importante y suele omitirse. Lo ideal es que le digas a la IA que tome un rol y definir un objetivo. Es importante que le brindes contexto, le des restricciones y le señales que debe entregar. Por ejemplo, puedes decirle que sea un analista senior de recursos humanos, especializado en retención de talento, y que su objetivo es ayudar a identificar causas probables de rotación a partir de información parcial.

Explica el contexto, como puede ser crecimiento acelerado, equipos híbridos, presión por resultados, y pide un entregable claro. O sea donde se definan las hipótesis priorizadas y variables que valga la pena investigar.

Este tipo de prompt es útil porque reduce la ambigüedad de las respuestas.

Prompt para pensar mejor

Muchas veces el reto del día está en no saber como destrabar una idea, sobre todo en ambitos creativos. Para poder ayudarte de la IA, puedes hacer dos cosas, primero clarificar ideas difusas conversando con la máquina y dándole las ideas que tienes pero que no logras bajar, pídele que identifique los supuestos débiles, ordene las ideas y proponga una nueva idea. De esta manera podrás tener una conversación con tus ideas.

Otra forma de afrontar este problema es pedirle apoyo para tomar decisiones complejas, por ello puedes pedirle que evalúe esta decisión desde tres perspectivas, la económica, operativa y reputacional, y que tras esta evaluación te ayude a analizar los riesgos que existen y dé una solución sobre el reto que planteaste.

