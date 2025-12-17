Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Seis prompts para ser más productivo y usar la IA a tu favor

Los usuarios usan Inteligencia Artificial de manera más constante para realizar tareas laborales, pero muchas veces se desesperan por las respuestas que tienen.
mié 17 diciembre 2025 09:30 AM
Los seis prompts de IA que disparan tu productividad laboral sin perder control
Una de las razones por las que la IA da respuestas genéricas es porque el usuario no pegunta con claridad. (Valerii Apetroaiei/Getty Images)

Una pregunta recurrente a la hora de hablar sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo laboral es la ética al usar esta herramienta, cuestionamiento que muchos expertos han señalado que se debe usar como lo que es, una herramienta, no el operador principal de la tarea, pues como sucede con otras aplicaciones, el uso de chatbots u otras apps de IA ayuda en la productividad de las personas.

Claudia Gómez, socia de Consultoría, Data & Analytics, para EY México comentó que es necesario que los Consejos de Administración no solo reconozcan su impacto, sino que la prioricen en sus estrategias.

Publicidad

“La IA no es solo una herramienta, es una ventaja competitiva crucial que permitirá a las empresas liderar la innovación, optimizar sus operaciones y anticiparse a las demandas del mercado. Ignorarla es quedar rezagado en un entorno donde la agilidad y la adaptación son clave para el éxito a largo plazo” apuntó Gómez.

La promesa de la Inteligencia Artificial como herramienta de productividad suele venderse en términos de velocidad, muchos la conciben como una opción para escribir más rápido, resumir textos o producir más en menos tiempo. Pero en la práctica, quienes usan IA de forma intensiva descubren pronto que el verdadero cuello de botella es en no saber cómo se le pide apoyo.

En lugar de pedir ayuda de forma genérica, una de las claves para hacer prompts adecuados es ser conciso y claro, darle un objetivo claro y señalar las tareas a seguir de manera esquemática.

Prompt maestro (base de casi todo)

Este es el más importante y suele omitirse. Lo ideal es que le digas a la IA que tome un rol y definir un objetivo. Es importante que le brindes contexto, le des restricciones y le señales que debe entregar. Por ejemplo, puedes decirle que sea un analista senior de recursos humanos, especializado en retención de talento, y que su objetivo es ayudar a identificar causas probables de rotación a partir de información parcial.

Explica el contexto, como puede ser crecimiento acelerado, equipos híbridos, presión por resultados, y pide un entregable claro. O sea donde se definan las hipótesis priorizadas y variables que valga la pena investigar.

Este tipo de prompt es útil porque reduce la ambigüedad de las respuestas.

Prompt para pensar mejor

Muchas veces el reto del día está en no saber como destrabar una idea, sobre todo en ambitos creativos. Para poder ayudarte de la IA, puedes hacer dos cosas, primero clarificar ideas difusas conversando con la máquina y dándole las ideas que tienes pero que no logras bajar, pídele que identifique los supuestos débiles, ordene las ideas y proponga una nueva idea. De esta manera podrás tener una conversación con tus ideas.

Otra forma de afrontar este problema es pedirle apoyo para tomar decisiones complejas, por ello puedes pedirle que evalúe esta decisión desde tres perspectivas, la económica, operativa y reputacional, y que tras esta evaluación te ayude a analizar los riesgos que existen y dé una solución sobre el reto que planteaste.

Publicidad

Prompt para escribir mejor

Antes de producir texto suele ser más productivo pedir estructura que contenido. Cuando se le solicita a la IA que proponga un texto lógico y jerarquizado sobre un tema específico, pensada para una audiencia concreta, el resultado es más claro que pedirle ayuda a escribir cualquier cosa.

Cuando el texto ya existe, la IA puede cumplir una función distinta, la de editor implacable. Pídele sugerencias sobre si el texto es claro, si hay redundancias, si queda claro y si la estructura puede mejorar, pero sobre todo aplica estas recomendaciones de forma directa al texto para que puedas fortalecer el músculo de escritura y aportar el toque único que como redactor se tiene.

Prompt para investigar

En el terreno de la investigación, la IA resulta especialmente útil cuando se le pide síntesis. Solicitar un panorama ejecutivo de un tema, con actores clave, tendencias, cifras relevantes y debates abiertos, permite tener una visión de conjunto antes de profundizar.

No sustituye el trabajo de fondo, pero evita perder tiempo en información periférica. Lo mismo ocurre cuando se le pide comparar dos opciones, tecnologías o estrategias. La comparación estructurada ayuda a clarificar ventajas, desventajas y casos de uso, incluso si después se decide matizar o cuestionar esa primera lectura.

Prompt de control de calidad

Usar la IA al final del proceso no significa pedirle un último retoque superficial, sino invitarla a cuestionar lo que ya parece cerrado. Cuando se le pide que detecte errores, supuestos no justificados u oportunidades de mejora, la IA adopta un rol similar al de una segunda lectura u opinión. Esa distancia es clave, porque permite identificar fallas que suelen pasar inadvertidas cuando el trabajo ya ha sido defendido internamente por quien lo produjo.

La productividad, en este punto, no consiste en terminar antes, sino en terminar mejor sin invertir mucho más tiempo.

Prompt para aprender más sobre IA

Un paso más allá aparece cuando la IA deja de ser solo una herramienta de ejecución y empieza a funcionar como una herramienta de aprendizaje. Esto ocurre cuando, en lugar de evaluar el resultado, se evalúa el proceso. Pedirle a la IA que analice el prompt que se acaba de usar implica saber por qué respondió así.

Quien aprende a escribir mejores prompts no depende tanto de la herramienta, sino que la convierte en una extensión más precisa de su propio criterio.

Publicidad

Tags

Inteligencia artificial ChatGPT

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad