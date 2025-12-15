De “déjeme revisar su caso” a “ya lo arreglé por ti”: cómo la IA está cambiando la atención al cliente en México

El CX Trends 2026 refiere que en el país, 87% de los consumidores busca interacciones verdaderamente personalizadas, mientras que 73% reconoce que la IA elevó sus expectativas de respuestas maps rápidas.

En este contexto, la personalización deja de asociarse con detalles superficiales, como el uso del nombre del cliente, y se vincula con la capacidad de anticipar necesidades.

Anticipar, en términos prácticos, implica que la tecnología actúe de forma proactiva y no reactiva. Por ejemplo, si una compañía de telecomunicaciones detecta una falla en una zona específica, el sistema puede identificar a los usuarios afectados y notificarles de inmediato que habrá una interrupción en el servicio, ofrecer un tiempo estimado de resolución e incluso aplicar compensaciones automáticas, sin que el cliente tenga que buscar atención ni repetir su caso.

Zendesk, este enfoque marcará la diferencia hacia 2026, cuando la expectativa dominante ya no será recibir ayuda, sino que el problema se resuelva antes de volverse visible para el usuario.

Esta exigencia se extiende de forma directa al terreno de la mensajería y el marketing conversacional, uno de los principales puntos de contacto entre marcas y consumidores en México. De acuerdo con datos retomados por Another, el 93% de los mexicanos utiliza WhatsApp para comunicarse con sus proveedores de servicios, por lo que, de cara al futuro, se espera que poco a poco dejen atrás el uso de chatbots con respuestas predeterminadas y se inclinen por sistemas agenticos.

En este punto, Gupshup, empresa especializada en interacción con IA conversacional, identifica una oportunidad clara para el mercado mexicano. La compañía destaca que 80% de los consumidores ya utiliza aplicaciones de mensajería para buscar servicios empresariales y que nueve de cada diez está dispuesto a interactuar con chatbots de IA, siempre que estos ofrezcan una experiencia coherente y resolutiva. La clave, subraya la empresa, no radica en automatizar por automatizar, sino en desplegar agentes de IA capaces de entender intención, contexto y emoción, y de ejecutar acciones concretas en nombre del cliente.

En México, 89% de los líderes de experiencia del cliente ya considera a la IA como el principal motor de las interacciones con los clientes y 92% planea implementar esquemas de evaluación que midan el desempeño tanto de agentes humanos como de agentes de IA. El objetivo apunta a resolver más casos en menos tiempo y con mayor coherencia, sin sacrificar la experiencia del usuario.

