Tecnología
Tecnología

Los Oscar migran su transmisión a YouTube

La Academia anunció que la ceremonia se transmitirá en exclusiva por YouTube, reflejando el cambio de paradigma en audiencias, publicidad y distribución global del entretenimiento.
jue 18 diciembre 2025 10:22 AM
Los premios Oscar ahora se transmitirán en Youtube gratis: adiós a la histórica relación con la televisión
YouTube ofrece algo que la televisión tradicional no puede igualar y se trata de la escala global inmediata. (Foto: AFP)

Los premios Oscar se transmitirán en exclusiva a través de YouTube a partir de 2029, marcando un hito histórico para la ceremonia más famosa de Hollywood y su modelo de distribución.

El anuncio, realizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, pone fin a una relación de décadas con la cadena ABC, propiedad de Disney, y confirma el avance definitivo del streaming sobre la televisión digital.

El nuevo acuerdo convierte por primera vez a una plataforma digital en el único hogar de la ceremonia tras el vencimiento con ABC en 2028, cuando se celebre la edición número 100 de los premios.

“Estamos emocionados de entrar en una asociación global multifacética con YouTube para que se convierta en el próximo hogar de los Óscar”, señalaron en un comunicado el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la institución, Lynette Howell.

Un movimiento estratégico ante el estancamiento de audiencias

Desde la perspectiva de negocio, la decisión responde a un desafío claro: el alcance y la relevancia de los Oscar ha ido disminuyendo. Hace 10 años la retransmisión de la ceremonia reunía a cerca de 40 millones de espectadores estadounidenses; en contraste, de acuerdo con cifras de Nielsen, en 2024 alrededor de 19.5 millones de espectadores sintonizaron el evento, mientras que la edición más reciente (2025) fue vista por 19.69 millones de personas en Estados Unidos.

Aunque Disney destacó que esta última fue la edición más vista en cinco años —impulsada por su transmisión simultánea en Hulu y ABC—, el dato revela un estancamiento estructural. La televisión abierta sigue dependiendo de derechos territoriales y de parrillas rígidas que limitan el crecimiento de audiencia, especialmente entre generaciones más jóvenes que ya no consumen eventos en horarios fijos ni a través de un solo dispositivo.

YouTube ofrece algo que la televisión tradicional no puede igualar y se trata de la escala global inmediata. La plataforma cuenta con más de 122 millones de usuarios activos solo en Estados Unidos y más de 2,000 millones mensuales a nivel mundial. Las cifras de la compañía apuntan que se reproducen más de cinco billones de videos en la plataforma cada día, que además funciona como el segundo buscador más utilizado del mundo, solo detrás de Google.

Para la Academia, este alcance implica la posibilidad de ampliar significativamente la visibilidad de la ceremonia en mercados internacionales, donde la transmisión por televisión ha sido históricamente fragmentada o dependiente de acuerdos locales. Para YouTube, en tanto, los Oscar representan un contenido premium de alto valor simbólico, capaz de atraer anunciantes de gran escala y consolidar su apuesta por eventos en vivo, un terreno donde compite directamente con plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y los grandes conglomerados mediáticos.

El cambio también redefine la lógica publicitaria. Mientras la televisión se apoya en modelos tradicionales de pauta, YouTube permite segmentación avanzada, medición en tiempo real y formatos interactivos, además de integrar la ceremonia al ecosistema de creadores, clips, reacciones y contenido bajo demanda que prolonga la vida del evento más allá de la noche de premiación.

En términos de industria, el acuerdo envía una señal clara: incluso los eventos más emblemáticos de la cultura pop ya no consideran a la televisión abierta como su plataforma natural.

Con información de AFP.

