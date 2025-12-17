Publicidad

Tecnología

Las streaming tienen menos estrenos en 2025

Las empresas de contenido como Netflix, HBO o Prime Video tuvieron menos estrenos en este año y la razón es la reducción de costos de producción y una mayor presión.
mié 17 diciembre 2025 02:00 PM
¿Sientes que hay pocos estrenos en Netflix, HBO y Disney? No es idea tuya: hay menos contenido nuevo y esta es la razón
Netflix, Disney+, HBO, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Paramount+ redujeron en 24% el número de encargos de series en 2025. (Foto: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

La cantidad de contenido original que las plataformas de streaming lanzaron en 2025 fue menor con respecto a 2024 o 2023 y existen varias razones por las que tuvieron este decrecimiento. Antes, el streaming vivió bajo una premisa de que producir más contenidos originales equivalía a crecer más rápido. Series nuevas cada semana, películas exclusivas cada mes y catálogos que se expandían sin freno fueron la señal visible.

Sin embargo, los seis principales servicios de streaming, es decir Netflix, Disney+, HBO, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Paramount+ redujeron en 24% el número de encargos de series guionadas entre el año pasado y este, pasando de 318 a 242 títulos, esto de acuerdo con números de Ampere Analysis.

En Estados Unidos, el número de series guionadas originales cayó de manera sostenida después de su máximo histórico en 2022, de acuerdo con este mismo informe, mientras que en 2023 se produjeron poco más de 500 series, frente a las cerca de 600 del año previo. El descenso no responde a una caída en el consumo de video, sino a una mayor presión por parte de los inversionistas y a que se optimizaron los costos de producción.

“Vemos margen para seguir invirtiendo en contenido, pero el foco está en la eficiencia y en maximizar el retorno, no simplemente en aumentar el gasto”, señaló en el último reporte trimestral, Spencer Neumann, CFO de Netflix.

El crecimiento de suscriptores bajó en mercados maduros, mientras los costos de producción siguen elevados tras la inflación postpandemia y las renegociaciones laborales en Hollywood, de acuerdo con el reporte de Ampere Analysis.

Al mismo tiempo, los grandes conglomerados mediáticos enfrentan deudas significativas y un mercado bursátil menos indulgente con pérdidas prolongadas. Lo que refleja el por qué generan tanto ruido las fusiones de empresas como la que recién se anunció entre Warner.Bros Discovery y Netflix.

“En países de América Latina, caracterizados por un crecimiento acelerado del streaming pero con alta sensibilidad al precio, los efectos de una mayor concentración y una reducción en el número de jugadores pueden incidir en la competencia en precios y paquetes. El riesgo central no radica únicamente en precios, sino en la capacidad de condicionar el acceso a contenidos clave, limitar esquemas de licenciamiento y elevar barreras a los competidores”, señaló Radamés Camargo, analista y coordinador de comunicación en The CIU.

Ampere Analysis estima que el gasto global en contenidos alcanzará alrededor de 248,000 millones de dólares en 2025, de los cuales unos 95,000 millones corresponderán a plataformas de streaming. El número luce imponente, pero es engañoso, ya que el crecimiento es marginal y la competencia por cada dólar es más intensa.

Disney es un buen ejemplo del cambio de prioridades. La compañía anticipó un gasto cercano a 24,000 millones de dólares en contenidos hacia 2026, pero aproximadamente la mitad se destinará a deportes y derechos asociados.

“Priorizar la calidad sobre la cantidad no es solo una decisión creativa, es un imperativo financiero”, precisó en la más reciente llamada con accionistas, Bob Iger, CEO de Disney.

¿Qué tipo de contenidos tendrán las streaming en 2026?

Las plataformas siguen produciendo ficción ambiciosa, pero cada vez más apoyada en franquicias conocidas, universos narrativos existentes o marcas con audiencia comprobada. Los slates anunciados para 2026 por servicios como HBO privilegian continuaciones, precuelas y extensiones de propiedades ya establecidas. El apetito por proyectos completamente nuevos es menor.

Netflix, por ejemplo, prepara el lanzamiento de decenas de programas de video tipo podcast para 2026, con planes de escalar hasta cientos si el modelo funciona.

“Son producciones mucho más baratas que una serie premium, diseñadas para aumentar el tiempo de permanencia y alimentar algoritmos sin asumir los riesgos financieros de una superproducción”, precisó Marisa Jones, analista de eMarketer.

Además, licenciar contenidos, reciclar catálogos y monetizar bibliotecas existentes vuelve a ser una estrategia atractiva, especialmente cuando el público muestra señales de fatiga ante la fragmentación de servicios y la abundancia de estrenos irrelevantes.

