El Mundial 2026 será el paraíso de los anunciantes y no habrá forma de escapar de los comerciales

En ese contexto, los anuncios formarán parte inevitable de la experiencia del espectador, lo quiera o no, ya que el entorno deportivo ha normalizado desde hace años la convivencia con las marcas: camisetas, vallas, repeticiones patrocinadas y cortes comerciales forman parte del ritual de ver futbol. La diferencia rumbo a 2026 es que esa exposición masiva estará cada vez más mediada por data.

De acuerdo con EXTE, empresa tecnológica y creativa enfocada en publicidad digital, el éxito publicitario hoy pasa por la capacidad de combinar innovación, data y retorno de inversión. Desde su perspectiva, la televisión conectada (CTV) se posiciona como el punto de encuentro natural de estos tres pilares, por lo que resulta un canal ideal para anunciarse aprovechando el alcance de la Copa del Mundo.

La CTV consiste en el consumo de contenidos audiovisuales que se transmiten por medio de internet a televisores o dispositivos externos conectados a estos, como consolas de videojuegos o dispositivos tipo Fire TV, de Amazon, o Roku.

Datos de Comscore muestran que en Latinoamérica esta tendencia aumentó desde 2022, porque la proporción de usuarios que eran espectadores de Connected TV pasó de 41% en ese año a 59% en 2024.

Solo en México, alrededor de 65% de la población usuaria de internet en el país accede de forma periódica a consumir alguno de estos contenidos, ya sea a través de una suscripción de pago o también por medio de plataformas de distribución gratuita.

Más partidos, más pantallas y más comerciales

Con el crecimiento del consumo vía televisión conectada y servicios de streaming, la publicidad es más precisa, relevante y medible, ajustándose al momento, al dispositivo y al tipo de audiencia que está frente a la pantalla.

Datos de Kantar revelan que 33% de los hogares en México planea ver solo algunos partidos, principalmente los de la selección mexicana, mientras que un 14% está interesado en seguir la mayoría de los encuentros y finalmente 7% afirma que verá todos los partidos sin importar horarios, impulsado únicamente por la pasión futbolera.